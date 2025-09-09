Интересующемуся бессмертием Путину показали "молодильную клубнику"

Президенту России Владимиру Путину в научно-технологическом университете "Сириус" показали новые сорта растений, создаваемые с помощью технологии редактирования генома. Об этом сообщает ТАСС.

Среди новинок, представленных Путину - виноград, который устойчив к грибковым инфекциям, а также клубника, которая содержит в 12 раз больше, чем обычные сорта, вещества кверцетин - природного антиоксиданта. "То есть такая молодильная клубника в итоге получилась", — заметил сопровождавший Путина председатель ученого совета университета "Сириус" Роман Иванов.

3 сентября перед началом военного парада в Пекине, гостем которого он был, Путин обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином, помимо прочего, биотехнологии, продлевающие жизнь человека, и возможность достичь бессмертия.

Как следует из публикаций в СМИ, разговор коснулся роста продолжительности жизни."Раньше люди редко доживали до 70. Сейчас в 70 ты всё ещё ребёнок", - сказал, как утверждается, в частности Си Цзиньпин. Путин (на видео слышен перевод его слов на китайский язык) ответил: "С помощью биотехнологий органы можно будет заменять бесконечно… чем дольше люди будут жить, тем моложе они будут становиться, и люди смогут достичь даже бессмертия". Китайский лидер подтвердил: "Некоторые прогнозируют, что в этом веке люди смогут жить до 150 лет".

Лидеры вели непубличный разговор, направляясь на парад. Отрывок разговора, однако, во время трансляции случайно попал на включённый микрофон. Агентство Reuters, имевшее лицензию китайской государственной телекомпании CCTV, смонтировало четырёхминутный ролик и распространило его среди более тысячи международных СМИ. Позднее Reuters удалило его, сославшись на отзыв разрешения на использование этих кадров со стороны CCTV.