"Интерфакс": суд принял решение досрочно освободить Алексея Улюкаева 

Суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, сообщает "Интерфакс".

По данным источника агентства, если решение не будет обжаловано, то Улюкаев выйдет на свободу в середине мая. Источник подчеркнул, что прокуратура и администрация колонии "не были против условно-досрочного освобождения министра, отметив его хорошее поведение".

Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года в офисе компании "Роснефть", владельцем которой является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Игорь Сечин. По версии следствия, Улюкаев вымогал у Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Роснефтью" компании "Башнефть".

В декабре 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере более 130 миллионов рублей. Министр вину не признал. Он настаивал на том, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.