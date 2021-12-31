"Интерфакс-Запад" уходит из Беларуси, чтобы "не нарушать правовое поле"

Информационное агентство "Интерфакс-Запад" объявило о прекращении с 1 января 2022 года своей работы в Беларуси в качестве СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

"В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство Интерфакс-Запад, единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ, - сообщило в пятницу агентство на своем сайте. - С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь".

Агентство "Интерфакс-Запад" работало на белорусском информационном рынке с 1994 года.

24 мая белорусский правитель Александр Лукашенко подписал поправки к закону о СМИ. В них расширен перечень сведений, распространение которых запрещено. В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения о политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на материалы с запрещённой информацией.