Интерпол объявил в розыск гражданку Украины в связи со взрывом в Монако

Интерпол объявил в розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую – ее подозревают в покушении на убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

В карточке розыска указано, что Березовская говорит по-немецки. Ранее заместитель прокурора Монако Морган Реймонд сообщил, что подозреваемая проживала в Германии.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источники в следствии, женщину опознал свидетель. Камеры зафиксировали ее в черной панаме, переходящей пешком границу во французский Босолей без паспортного контроля. По версии следствия, затем она направилась в Италию, предположительно в компании сообщников.

Взрыв произошел вечером 29 июня на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла в Монако. По материалам дела, подозреваемая спрятала взрывное устройство в рюкзаке у входа в жилой дом Sun's Palace и привела его в действие с мобильного телефона, находясь примерно в 12 метрах. В результате взрыва был ранен украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их сын.

Прокуратуры Монако и Франции возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство, закладке взрывного устройства в общественном месте и преступном сговоре.