Обнародование результатов кокусов - первичных голосований в штате Айова было отложено в понедельник вечером по местному времени (утро вторника по Москве) из-за "несоответствий" в их результатах.

Голосование, открывающее процесс выборов кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партии, который продлится несколько месяцев, началось в 20 часов по местному времени. Официальные результаты ожидались приблизительно через три часа. Однако к недоумению кандидатов в президенты, а, по меньшей мере, четыре кандидата имеют шансы на победу, результаты не только не появились в ожидаемое время. Но руководство Демократической партии подробно не объяснило причины задержки. Оно сослалось на "несоответствия" в результатах, что, возможно, повлечет пересчёт голосов.

Кандидаты не стали дожидаться результатов и выступили с речами, заявив о своих успехах на кокусах. Стало известно, что бывший вице-президент Джо Байден уже обратился с письмом к организаторам выборов, потребовав объяснений. По словам комментаторов, эта неожиданная отсрочка может привести к трениям среди кандидатов, вложившим немало сил и средств в предвыборную кампанию в Айове. Некоторые из них, как, например, Пит Буттиджич сделали основную ставку на победу в Айове, надеясь на то, что она откроет дорогу к номинации в президенты.

Голосования в Айове, как ожидается, должны определить трех-четырех реальных претендентов на партийную номинацию в президенты из почти десятка претендентов.