Ирак приостановил работу нефтяных терминалов после атаки на танкеры

Власти Ирака приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на официальных лиц страны.

По данным издания, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти – загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой.

За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже шесть судов.

Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухаррак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду.

Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители.

Представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем обращении к США предупредил, что необходимо "приготовиться к тому, что цена на нефть достигнет 200 долларов за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали".

Ранее президент США Дональд Трамп на митинге в Хеброне в штате Кентукки заявил, что Соединенные Штаты уже одержали победу в войне, но не хотят "возвращаться к ней каждые два года". "Мы не хотим уходить слишком рано. Нам нужно довести дело до конца", – сказал он.

В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставке на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке.