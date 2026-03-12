Ирак приостановил работу нефтяных терминалов после атаки на танкеры

Ссылки для упрощенного доступа

Горящее судно по иракском порту Басра, 12 марта 2026 года
Горящее судно по иракском порту Басра, 12 марта 2026 года

Власти Ирака приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на официальных лиц страны.

По данным издания, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти – загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой.

За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже шесть судов.

Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухаррак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду.

Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители.

Представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем обращении к США предупредил, что необходимо "приготовиться к тому, что цена на нефть достигнет 200 долларов за баррель, потому что цена на нефть зависит от региональной безопасности, которую вы дестабилизировали".

Ранее президент США Дональд Трамп на митинге в Хеброне в штате Кентукки заявил, что Соединенные Штаты уже одержали победу в войне, но не хотят "возвращаться к ней каждые два года". "Мы не хотим уходить слишком рано. Нам нужно довести дело до конца", – сказал он.

В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставке на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке.

  • США и Израиль наносят удары по Ирану с 28 февраля. Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в Персидском заливе.
