Конгресс принимает резолюцию против военного конфликта с Ираном

В четверг вечером члены Палаты представителей одобрили резолюцию, нацеленную на ограничение прав президента на проведение военных акций в отношении Ирана.

Обеспокоенные тем, что президент Трамп без достаточных оснований дал приказ о нанесении воздушного удара, в результате которого был убит Касем Сулеймани, один из командующих Корпусом стражей исламской революции, законодатели одобрили документ, согласно которому президент обязан в течение 30 дней прекратить военные операции против Ирана, если он не получит специального разрешения Конгресса.

За резолюцию проголосовали почти все законодатели-демократы, против - почти все республиканцы. По словам спикера Палаты представителей демократа Нэнси Пелоси Конгресс, выполняя функцию контроля над исполнительной властью, пытается обеспечить безопасность американцев, требуя от президента прекратить враждебные акции в отношении Ирана. Республиканцы заявляют, что подобный шаг Конгресса нанесет ущерб безопасности США. "Демократы пытаются ограничить возможности президента защитить Америку. Это откровенно опасный шаг", - заявил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Президент Трамп призвал республиканцев голосовать против резолюции.

Дебаты о том, были ли у президента Трампа основания для атаки на Сулеймани разделили демократов и республиканцев в Конгрессе. Они в противоположном свете рассматривают одни и те же аргументы, на основании которых президент принял решение ликвидировать Сулеймани.

Голосование состоялось через два дня после ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке, где дислоцированы американские военнослужащие. Никто не пострадал в результате этих ударов. Президент Трамп принял решение ответить на них введением новых экономических санкций против Тегерана, заявив, что Иран "отступил".

Это символическое решение Палаты представителей, поскольку резолюции, принятые в подобном формате, не требуют подписи президента и не обязательны для исполнения.