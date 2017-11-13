Землетрясение у ирано-иракской границы

По официальным данным иранских властей, в результате землетрясения на границе с Ираком погибли более 400 человек и более 6700 получили ранения, большинство в провинции Керманшах. Землетрясение силой 7,3 балла по шкале Рихтера ощущалось во всем регионе - от Труции до Кувейта.



Сильнее всего пострадал город Сере-Поле-Зохаб в 15 километрах от иракской границы.



Иракские власти зявляют о 7 погибших и 320 раненых в Ираке.



По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 32 километрах от города Халабжа на северовостоке Ирака на глубине в 33,9 километра.

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