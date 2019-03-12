Президент Ирана ищет в Ираке союзника в противостоянии США

В понедельник президент Ирана Хасан Роухани начал первый официальный визит в Багдад. Главной целью визита является увеличение торговли между двумя странами с 12 до 20 миллиардов долларов в год и снижение таким путем негативных последствий экономических санкций США, введенных против Ирана администрацией Дональда Трампа.

На совместной пресс-конференции с президентом Ирака Бархамом Салихом Рухани подчеркнул, что обе страны исторически связаны культурными и религиозными узами, которые "не так просто развязать", и что он чувствует себя в Ираке "как дома".

В первый день визита обе стороны подписали несколько предварительных торговых соглашений, в том числе план строительства железной дороги, соединяющей две страны.



Ирак, который получает финансовую и военную поддержку от Вашингтона, пытается выдержать баланс в своих отношениях с Соединенными Штатами и Ираном, который оказывает значительное влияние на представителей шиитского населения Ирака. Тегеран не имеет официального военного присутствия в Ираке, однако правительство Ирана поддерживает мощные шиитские военизированные группировки, которых насчитывается до 150 тысяч бойцов.

В ходе визита будет подписан ряд соглашений в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, промышленности и здравоохранения, сообщает информационное агентство Ирана IRNA.

Ожидается, что Рухани также встретится с премьер-министром Ирака Абдель Абдулом Мехди и аятоллой Али Систани в городе Наджаф.