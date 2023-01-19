Иран не признал аннексию Крыма и ещё четырёх регионов Украины

Иран не признаёт аннексию Крыма и ещё четырёх регионов Украины, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью турецкому телеканалу TRT World.
"Мы признаём суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины", – заявил Абдоллахиян.
Он также сказал, что власти Ирана настаивают на своём "последовательном принципе" во внешней политике.
"Когда мы говорим, что конфликт в Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип", – добавил министр.
- Россия аннексировала Крым в 2014 году. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины.
- Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию. Украина заявила, что будет вооружённым путём бороться за возвращение оккупированных территорий под свой контроль.
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