Иран не признал аннексию Крыма и ещё четырёх регионов Украины

Иран не признаёт аннексию Крыма и ещё четырёх регионов Украины, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

"Мы признаём суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма, Луганской и Донецкой областей от Украины", – заявил Абдоллахиян.

Он также сказал, что власти Ирана настаивают на своём "последовательном принципе" во внешней политике.

"Когда мы говорим, что конфликт в Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип", – добавил министр.