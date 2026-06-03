Иран обстрелял Кувейт и Бахрейн ракетами и дронами

Иран вечером 2 июня и в ночь на 3 июня несколько раз атаковал беспилотниками и баллистическими ракетами соседние страны, в частности Бахрейн и Кувейт, где расположены базы США. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM).

В заявлениях говорится, что несколько иранских ракет, запущенных в сторону соседних стран региона, не достигли своих целей. В частности три ракеты, выпущенные по Бахрейну, были перехвачены американскими и бахрейнскими средствами ПВО, в то время как две ракеты, направленные на Кувейт, либо не долетели, либо разрушились в полёте.

Также командование сообщило, что американские военные сбили три иранских ударных беспилотника-камикадзе. В ответ американские войска нанесли "удары в порядке самообороны" по иранскому военному объекту на острове Кешм в Ормузском проливе.

В более поздней публикации в соцсети X CENTCOM добавило, что ещё одна волна иранских беспилотников, направленных на американские силы в Кувейте, была перехвачена без ущерба и жертв.

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что в Бахрейне были поражены штаб 5-го флота США и авиабаза. Америкнское командование отвергло эти заявления, подчеркнув, что среди американского персонала пострадавших нет. Местные СМИ публикуют видео с горящими на земле обломками беспилотников. Нет независимых подтверждений того, был ли причинн какой-либо ущерб.

Кувейтские военные сообщили, что их системы ПВО "отражают вражеские ракетные и беспилотные атаки". Утром 3 июня было объявлено о приостановке работы аэропорта в Кувейте.

Речь идёт об одном из самых серьёзных нарушений режима прекращения огня, который действует в регионе с начала апреля. Мирные переговоры, которые ведут США и Иран через посредников, пока не дали результата. Последнее обострение со стороны Ирана связано с требованиями о том, чтобы Израиль прекратил операцию в Ливане против радикальной группировки "Хезболла", признанной в США и Израиле террористичекой (в Ливане она действует как политическая партия и военизированная организация). Официально о провале переговоров и окончании перемирия не сообщалось.