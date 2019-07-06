Иран угрожает захватить британский танкер

Один из руководителей корпуса "Стражей исламской революции" Мосхен Резайи заявил в пятницу о том, что Иран должен захватить британский танкер, если Великобритания не освободит задержанный несколько дней назад в водах рядом с Гибралтаром иранский супертанкер.

"Если Британия не освободит иранский нефтяной танкер, то власти обязаны захватить британский нефтяной танкер", - написал Резайи в Твиттере.

Иранский супертанкер Grace 1 и его экипаж были задержаны в четверг в результате операции британских морских пехотинцев, высадившихся с вертолета на борт судна, находившегося в водах Гибралтара. Задержание судна было осуществлено по просьбе Соединенных Штатов. Согласно американским данным, танкер осуществлял незаконную доставку иранской нефти на перерабатывающий завод в Сирии. Власти Гибралтара заявили, что они проводят следствие с целью выяснения происхождения груза и его получателя. Экспорт нефти в Сирию является нарушением санкций Европейского союза, введенных против сирийских властей в 2011 году.

Президент Трамп, отвечая на вопрос репортеров, заявил, что Ирану стоит действовать очень осторожно. "Посмотрим, что произойдет, - сказал Дональд Трамп. - Иран должен действовать очень-очень осторожно". Представитель Госдепартамента приветствовала "решимость международных партнеров" в поддержании режима санкций.

Иран был вынужден искать обходные пути для экспорта своей нефти в результате ужесточения режима санкций со стороны США. Практически любой покупатель иранской нефти будет становится объектом американских санкций, что лишило Тегеран законных рынков сбыта своего главного экспортного товара.