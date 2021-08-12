Иран потребовал от России извиниться за фотографию посла, напоминающую об оккупации

Посол России в Тегеране Леван Джагарян был вызван в Министерство иностранных дел Ирана. Поводом стала фотография дипломата с новым послом Великобритании Саймоном Шерклиффом. Она напомнила властям Ирана о советско-британском вторжении в страну, закончившемся свержением шаха и оккупацией.

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Посольство России в Иране 11 августа опубликовало фотографию Джагаряна с Шерклиффом. Это фотография композиционно повторяет другой известный снимок, сделанный во время Тегеранской конференции 1943 года. На нем лидеры СССР, США и Великобритании – Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль – сидят в креслах на лестнице.

В комментариях к фотографии в твиттере иранские пользователи заявляют, что фотография напоминает им о колониальном прошлом. Советский Союз и Великобритания совместно вторглись в Иран в августе 1941 года, принудили шаха Резу Пехлеви отречься от престола и до 1946 года оккупировали страну.

Глава Министерства иностранных дел Джавад Зари назвал снимок "неподобающим". "Иранский народ показал, что его судьба НИКОГДА не станет зависеть от решений иностранных посольств или иностранных держав", – написал он в твиттере.

Российское посольство позднее заявило в твиттере, что фотография "не имеет антииранского контекста". Извинений российское представительство не принесло.