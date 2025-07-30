Иран превыше всего?
В Иране, который сотрясают разные кризисы, в первую очередь из-за военных поражений, начался всплеск историко-патриотического помешательства. Консервативная теократия, ранее плохо относившаяся к историческому наследию страны до Исламской революции 1979 года, вдруг стала поощрять эти тенденции.
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