В Иране, который сотрясают разные кризисы, в первую очередь из-за военных поражений, начался всплеск историко-патриотического помешательства. Консервативная теократия, ранее плохо относившаяся к историческому наследию страны до Исламской революции 1979 года, вдруг стала поощрять эти тенденции.