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Иран превыше всего?

Иран превыше всего?
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Иран превыше всего?

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В Иране, который сотрясают разные кризисы, в первую очередь из-за военных поражений, начался всплеск историко-патриотического помешательства. Консервативная теократия, ранее плохо относившаяся к историческому наследию страны до Исламской революции 1979 года, вдруг стала поощрять эти тенденции.

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