США: мина, снятая с борта танкера, идентична иранским минам

Эксперт ВМФ США заявил, что использовавшиеся в нападениях на японское и норвежское танкеры в Ормузском проливе на прошлой неделе мины имеют "поразительное сходство" с аналогичными минами иранского производства, сообщают американские информационные агентства.

Журналистам были показаны металлические обломки, предположительно, мины, а также магнит с помощью которого устройство прикреплялось к борту японского танкера. Магнит обладал такой мощностью, что потребовалось двое моряков и лом для того, чтобы оторвать его от корпуса судна. Официальные представители США утверждают, что эти вещественные доказательства были оставлены подразделением "стражей исламской революции" Ирана после попытки убрать неразорвашуюся мину.

Иран, который ранее применял мины против нефтяных танкеров во время ирано-иракской войны в 1980-х годах, не подтвердил факта извлечения неразорвавшейся магнитной мины. Вашингтон пока не предъявлял официальных обвинений Тегерану в нападениях. Тегеран отвергает причастность к нападениям 13 июня на японский Kokuka Courageous и норвежский Front Altair танкеры.



В среду утром в районе южной иракской провинции Басра были выпущены ракеты, в том числе одна, которая попала в комплекс, где располагается оборудование американской энергетической компании Exxon Mobil и других иностранных нефтяных компаний. В результате нападения пострадали трое рабочих, один из которых получил тяжелые ранения.



