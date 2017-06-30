Принадлежащий Ирану небоскреб в Нью-Йорке будет конфискован

В четверг суд присяжных в Нью-Йорке дал санкцию на конфискацию нью-йоркской недвижимости, секретно принадлежащей иранскому государству, которое получало доход от его эксплуатации в обход сущестсвовавших санкций.

Речь идет о 36-этажном небоскребе в самом центре Манхэттена, которым владели совместно ирано-американский благотворительный фонд «Алави» и его партнер, служивший ширмой, скрывавший реального совладельца здания, - правительство Ирана. Таким образом, по словам прокуроров, Иран успешно обходил введенные против него финансово-экономические санкции.

Разбирательство дела «Алави» тянулось 9 лет. Фонд намерен обжаловать приговор.

Выручка от продажи здания стоимостью от 500 миллионов до миллиарда долларов пойдет на выплату компенсации жертвам международного терроризма, в котором повинно правительство в Тегеране. Таких крупных сумм родные жертв террора от американских судов в прошлом не получали. Вердикт нью-йоркских присяжных позволит государству конфисковать другие объекты недвижимости, бенефициаром которых является Иран, в штатах Техас, Калифорния и Мэриленд.