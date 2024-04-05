Иран вновь пообещал отомстить Израилю за гибель членов КСИР

В пятницу в Тегеране прошли похороны семи членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), погибших в результате предполагаемого израильского авиаудара по территории иранского посольства в Сирии.

Как пишет Reuters, по государственному телевидению показали демонстрантов с фотографиями погибших и плакатами с надписями "Смерть Израилю" и "Смерть Америке". Власти Ирана вновь пообещали отомстить Израилю за гибель офицеров, среди которых два генерала КСИР.

"Решение о мести принято, и оно обязательно будет исполнено", – заявил бывший командующий КСИР генерал Мохсен Резаи.

Удар по зданию консульского отдела посольства был нанесен 1 апреля. В числе погибших – один из ключевых командиров иранских подразделений специального назначения, сил "Аль-Кудс", бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди, его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Рахими, и пятеро их сослуживцев. В Иране их назвали военными советниками в Сирии.

Министерство обороны Сирии сообщило, что израильские самолеты нанесли удар со стороны Голанских высот. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян назвал удар по консульскому отделу "нарушением всех возможных международных конвенций". Иран поклялся ответить на этот удар.

После этого Армия обороны Израиля приостановила увольнения в отпуск всех военнослужащих боевых частей и подразделений, в стране также призвали резервистов частей ПВО. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что его страна нанесет вред "любому, кто причинит нам вред или планирует причинить нам вред". Атаку на консульский отдел Израиль не комментировал.

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