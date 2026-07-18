Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Иран возобновил атаки на страны Персидского залива

Слушать
3 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Скриншот из видеоролика ударов по Ирану, который был опубликован 18 июля Центральным командованием ВС США
Скриншот из видеоролика ударов по Ирану, который был опубликован 18 июля Центральным командованием ВС США

В субботу Иран возобновил атаки на союзников США в Персидском заливе после очередного ночного удара американских военных, сообщает Reuters.

В Кувейте поражен опреснительный завод, а работа международного аэропорта была приостановлена из-за угрозы ракетных ударов и атак беспилотников.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что нанес удар по американскому центру военной поддержки на базе Арифджан. Также, согласно заявлению, уничтожена радиолокационная станция на авиабазе Али-Салем в Кувейте.

Иранские государственные СМИ сообщили, что в Бахрейне был атакован объект на авиабазе Шейх Иса, где сосредоточены боевые самолеты США, а также центр обработки разведывательных данных.

США атакуют военные объекты Ирана семь ночей подряд. В ночь на 18 июля Центральное командование Вооруженных сил США отчиталось об ударах по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре и подземным складам вооружений.

Иранские СМИ сообщили, что в субботу несколько ракет попали в электростанции и насосы опреснительных установок в городе Джаск – около 10 тысяч человек в 20 деревнях остались без воды.

В пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу эскалации конфликта, в частности, "нападений на гражданскую инфраструктуру в Иране и по всему региону".

  • Ранее президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады Ирана в Ормузском проливе, который остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Он уточнил, что блокада распространяется только на иранские суда и клиентов Тегерана, а "все остальные страны смогут свободно пользоваться проливом".
  • КСИР, в свою очередь, пригрозил, что в ответ на возобновление блокады пролива Вашингтону следует "ожидать закрытия других маршрутов экспорта нефти и газа, которые отвечают интересам США и их союзников".
  • И США, и Иран обвиняют друг друга в нарушении достигнутых в прошлом месяце договоренностей.
Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG