Иран возобновил атаки на страны Персидского залива

В субботу Иран возобновил атаки на союзников США в Персидском заливе после очередного ночного удара американских военных, сообщает Reuters.
В Кувейте поражен опреснительный завод, а работа международного аэропорта была приостановлена из-за угрозы ракетных ударов и атак беспилотников.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что нанес удар по американскому центру военной поддержки на базе Арифджан. Также, согласно заявлению, уничтожена радиолокационная станция на авиабазе Али-Салем в Кувейте.
Иранские государственные СМИ сообщили, что в Бахрейне был атакован объект на авиабазе Шейх Иса, где сосредоточены боевые самолеты США, а также центр обработки разведывательных данных.
США атакуют военные объекты Ирана семь ночей подряд. В ночь на 18 июля Центральное командование Вооруженных сил США отчиталось об ударах по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре и подземным складам вооружений.
Иранские СМИ сообщили, что в субботу несколько ракет попали в электростанции и насосы опреснительных установок в городе Джаск – около 10 тысяч человек в 20 деревнях остались без воды.
В пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу эскалации конфликта, в частности, "нападений на гражданскую инфраструктуру в Иране и по всему региону".
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады Ирана в Ормузском проливе, который остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Он уточнил, что блокада распространяется только на иранские суда и клиентов Тегерана, а "все остальные страны смогут свободно пользоваться проливом".
- КСИР, в свою очередь, пригрозил, что в ответ на возобновление блокады пролива Вашингтону следует "ожидать закрытия других маршрутов экспорта нефти и газа, которые отвечают интересам США и их союзников".
- И США, и Иран обвиняют друг друга в нарушении достигнутых в прошлом месяце договоренностей.