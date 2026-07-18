Иран возобновил атаки на страны Персидского залива

В субботу Иран возобновил атаки на союзников США в Персидском заливе после очередного ночного удара американских военных, сообщает Reuters.

В Кувейте поражен опреснительный завод, а работа международного аэропорта была приостановлена из-за угрозы ракетных ударов и атак беспилотников.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что нанес удар по американскому центру военной поддержки на базе Арифджан. Также, согласно заявлению, уничтожена радиолокационная станция на авиабазе Али-Салем в Кувейте.

Иранские государственные СМИ сообщили, что в Бахрейне был атакован объект на авиабазе Шейх Иса, где сосредоточены боевые самолеты США, а также центр обработки разведывательных данных.

США атакуют военные объекты Ирана семь ночей подряд. В ночь на 18 июля Центральное командование Вооруженных сил США отчиталось об ударах по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре и подземным складам вооружений.

Иранские СМИ сообщили, что в субботу несколько ракет попали в электростанции и насосы опреснительных установок в городе Джаск – около 10 тысяч человек в 20 деревнях остались без воды.

В пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу эскалации конфликта, в частности, "нападений на гражданскую инфраструктуру в Иране и по всему региону".