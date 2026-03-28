Иран заявил об уничтожении в ОАЭ склада с украинскими вооружениями

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в результате удара был уничтожен склад украинских противодронных систем в Дубае. Утверждается, что там находился 21 украинец.
Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал это сообщение "ложью". "Официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции – и этим ничем не отличается от россиян", – передает слова Тихого "РБК-Украина".
Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские эксперты уже несколько недель работают в Объединенных Арабских Эмиратах. "За это время наши эксперты провели встречи с представителями Сил безопасности и обороны ОАЭ. Ребята работают над усилением защиты от воздушных угроз", – написал он в своем телеграм-канале.
- 14 марта глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что вся территория Украины отныне является "законной целью" для его страны. "Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников, потерпевшая крах Украина фактически оказалась вовлечена в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", – написал Азизи в социальной сети X.