Иран заявил об уничтожении в ОАЭ склада с украинскими вооружениями

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что в результате удара был уничтожен склад украинских противодронных систем в Дубае. Утверждается, что там находился 21 украинец.

Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал это сообщение "ложью". "Официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции – и этим ничем не отличается от россиян", – передает слова Тихого "РБК-Украина".

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские эксперты уже несколько недель работают в Объединенных Арабских Эмиратах. "За это время наши эксперты провели встречи с представителями Сил безопасности и обороны ОАЭ. Ребята работают над усилением защиты от воздушных угроз", – написал он в своем телеграм-канале.