Иранская ПВО не смогла обнаружить израильскую ракету в Исфахане

Израильской ракете удалось поразить системы противовоздушной обороны Ирана без обнаружения иранскими радарами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, атака была направлена на то, чтобы послать Ирану сигнал, согласно которому Израиль может обойти его системы обороны и парализовать их.

Два иранских источника рассказали The New York Times, что Израилю удалось поразить радар системы ПВО С-300, дислоцированной на военной базе "Шикари" в Исфахане.

О том, что целью атаки, по всей вероятности, был радар, сообщают также журналисты расследователи, проанализировавшие спутниковые снимки. На них видно, что сам поврежденный радар остается на месте, но другие части установки убраны.

Источники в американской разведке утверждают, что израильский удар достиг своей цели.

Была использована как минимум одна ракета, выпущенная с истребителя. При этом источники газеты сообщили, что иранские системы ПВО не смогли обнаружить ничего, что вторгалось в воздушное пространство Ирана – ни ракет, ни беспилотников, ни истребителей.

Тегеран со своей стороны продолжает утверждать, что на месте, где стоит С-300 под Исфаханом, нет никаких разрушений.

О том, что Израиль мог нанести удар по Ирану в ответ на недавнюю атаку своей территории, стало известно 19 апреля. Об этом сообщил официальный представитель США, уточнив, что Вашингтон в атаке участия не принимал.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками и ракетами. Это было сделано, как утверждает Тегеран, в ответ на ракетный удар по зданию, принадлежащему иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. В сторону Израиля было выпущено около 170 беспилотников и 150 крылатых и баллистических ракет. Почти все они были перехвачены военными Израиля, США и Иордании.

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