Иранская ракета вошла в воздушное пространство Турции

Баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была обнаружена в восточной части Средиземного моря и направлялась в сторону воздушного пространства Турции. Ее перехватили и нейтрализовали системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, сообщили в Минобороны Турции.

По данным ведомства, ракета пересекла воздушное пространство Ирака и Сирии. Её обломки упали в районе Дёртйол провинции Хатай на юге Турции. Пострадавших в результате инцидента нет.

"Мы предупреждаем все стороны о необходимости воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшему распространению конфликта в регионе", – заявили в турецком оборонном ведомстве.

Минобороны добавило, что Турция поддерживает региональную стабильность, но способна "обеспечить безопасность своей территории и граждан, независимо от того, откуда исходит угроза". "Мы оставляем за собой право ответить на любое враждебное отношение к нашей стране", — заявили в министерстве.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и его ядерной программы. В ответ Иран стал наносить удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.