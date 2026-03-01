Иранские СМИ опровергли гибель экс-президента Махмуда Ахмадинежада. Ранее новость о том, что шестой президент Ирана погиб в результате совместного удара США и Израиля по Тегерану, сообщило агентство ILNA 1 марта. Затем новость с сайта удалили.
В публикации агентства говорилось, Ахмадинежад находился в своей резиденции в районе Нармак, который стал одной из целей атаки.
Официально иранские власти эту информацию не подтверждали.
Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год, ранее был губернатором провинции Ардебиль и мэром Тегерана. После ухода с поста президента входил в Совет по определению целесообразности — совещательный орган при высшем руководителе страны.
- 28 февраля Дональд Трамп объявил о начале совместной с Израилем масштабной военной операции против Тегерана, связав её с провалом переговоров по иранской ядерной программе. Аятолла Али Хаменеи и другие представители высшего иранского руководства были убиты.
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал убийство Хаменеи страшным преступлением и пообещал отомстить. Иран начал ответную операцию и нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке.
- Избирать преемника Хаменеи должен совет из 88 богословов.