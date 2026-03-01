Иранские СМИ опровергли гибель экс-президента Махмуда Ахмадинежада. Ранее новость о том, что шестой президент Ирана погиб в результате совместного удара США и Израиля по Тегерану, сообщило агентство ILNA 1 марта. Затем новость с сайта удалили.

В публикации агентства говорилось, Ахмадинежад находился в своей резиденции в районе Нармак, который стал одной из целей атаки.

Официально иранские власти эту информацию не подтверждали.

Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год, ранее был губернатором провинции Ардебиль и мэром Тегерана. После ухода с поста президента входил в Совет по определению целесообразности — совещательный орган при высшем руководителе страны.