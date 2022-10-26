Иранские спецслужбы похитили тело умершего журналиста Радио Фарда

Сотрудники спецслужб Ирана воспрепятствовали похоронам в стране умершего в Берлине журналиста Резы Хагигатнеджада. Тело сотрудника Радио Фарда - иранской службы корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода - было доставлено в Иран для похорон по согласованию с иранскими властями. Однако, по данным источников Радио Фарда, агенты Корпуса стражей исламской революции изъяли тело и вывезли его в неизвестное место.

Политический аналитик Реза Хагигатнеджад работал на РСЕ/РС с 2019 года. Он умер в возрасте 45 лет от рака в берлинской клинике "Шарите" 17 октября. Родственники утверждают, что получили все необходимые разрешения для того, чтобы он был похоронен в родном городе Шираз. Тело покойного было доставлено в Иран 25 октября. По данным Радио Фарда, власти сейчас оказывают давление на родственников, чтобы заставить их согласиться на похороны в другом городе. Сами власти ситуацию не комментировали.

В Иране более месяца продолжаются протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба. Участники акций протеста обвиняют полицию в её убийстве. При разгоне протестов, в том числе с использованием огнестрельного оружия, были убиты более 200 человек.