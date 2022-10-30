Иранские власти в обстановке секретности захоронили тело умершего журналиста Радио Свобода Резы Хагигатнеджада. Об этом Корпус стражей исламской революции сообщил его семье. Ранее тело журналиста было похищено в аэропорту Шираза на юге страны.

Корпус стражей — военизированное формирование, обладающее значительной политической властью в Иране. Соединённые Штаты внесли его в список террористических организаций. Представители КСИР передали отцу Хагигатнеджада фотографию, на которой, как утверждается, запечатлена могила журналиста — её место не раскрывается.

Политический аналитик Реза Хагигатнеджад работал в Иранской службе Радио Свобода с 2019 года. Он не мог вернуться на родину из-за своей работы. 17 октября он скончался в возрасте 45 лет от рака в берлинской клинике "Шарите". Его тело было доставлено в Иран для похорон, но родственники не смогли его получить.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал действия иранских властей "позорными и отвратительными". Вернуть тело родным 28 октября призвал иранские власти официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он отметил, что похищение тела свидетельствует, насколько власти Ирана "боятся журналистов даже после их смерти".