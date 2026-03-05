Иранский дрон атаковал аэропорт Нахичевани в Азербайджане

Территорию аэропорта Нахичевани - столицы автономной Нахичеванской республики в составе Азербайджана - 5 марта атаковал беспилотник. Азербайджанские СМИ утверждает, что на территории аэропорта упал иранский дрон типа "Шахед".

В Сети распространяются видео, на которых виден полёт беспилотника и его взрыв на территории аэропорта. На кадрах также виден пожар. По некоторым сообщениям, беспилотников было несколько.

Сообщается об эвакуации учащихся школ в районе аэропорта. Азербайджанские СМИ также опубликовали фото повреждённого, как утверждается, в результате атаки беспилотника здания школы.

МИД Азербайджана заявил, что один беспилотник врезался в здание терминала аэропорта Нахичевани, а второй упал рядом со школой в селе Шекарабад. В результате атаки повреждено здание аэропорта и пострадали двое мирных жителей, сообщает ведомство. Баку возложил ответственность за случившееся на Иран. Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия, а посол Ирана в Баку был вызван в МИД для вручения ноты протеста, - говорится в сообщении.

Власти Ирана случившееся пока не комментировали.

28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану, а Иран - по странам региона, сотрудничающим с США. Ударам подверглись Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ. В Азербайджане нет военных баз США, о каком-либо участии этой страны в операции против Ирана не сообщалось.

В четверг, по сообщениям агентств, вновь были слышны взрывы в столице Катара Дохе, а также в Бахрейне.

Нахичеванская республика отделена от основной территории Азербайджана территорией Армении. Кроме Армении, эксклав граничит с Ираном и на небольшом участке - с Турцией.