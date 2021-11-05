Иркутск: у жены оппозиционера предполагают химотравление

После пересадки в московском аэропорту Шереметьево у жены оппозиционного политика из Усть-Кута Алексея Тупицина Веры Кузаковой появились симптомы возможного отравления химическим веществом. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил сам Тупицин.

Глава правозащитного НКО "Центр гражданского содействия" Алексей Тупицин с женой возвращались из Польши с конференции правозащитников, когда после пересадки в Шереметьево уже в самолете до Иркутска у Веры Кузаковой проявились волдыри на теле и температура. В Иркутске врачи скорой помощи поставили Кузаковой капельницу и предположили, что это могло быть отравление химическим веществом. Медики посоветовали сдать анализы не в государственной больнице, а в частной лаборатории, - рассказал Тупицин.

По словам оппозиционного политика, в московском аэропорту они успели сделать " только по глотку чая из "Шоколадницы"". Он считает, что его жене "достался" стакан, который предназначался ему.

По мнению Алексея Тупицина, попытка отравления связана с тем, что он расследует "мутную историю" передачи акций местной нефтяной компании в начале 2000-х. Тогда Усть-Кут буквально замерзал, остался без топлива и главе пришлось отдать акции за мелочь, которой тогда даже до конца зимнего сезона не хватило".

Накануне отъезда в Польшу Тупицин разослал в администрации города и области запросы по поводу передачи акций. Ему пришли ответы об отсутствии какой-либо информации по этому поводу.

В Польше иркутский оппозиционер встречался с политическими эмигрантами из Сибири - Сергеем Беспаловым (экс-глава иркутского штаба Навального; признаны в России экстремистским и запрещены), Евгением Хасоевым (правозащитник, защищавший участников протестов в поддержку Навального и жителей Бурятии, подвергнувшихся насилию со стороны полицейских), депортированным из Иркутска вице-консулом Камилем Лещняком, замминистра иностранных дел Польши Агатой Заджега и сотрудниками польского телеканала Белсат (признан в Беларуси экстремистским формированием).