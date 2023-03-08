Иркутские власти признали отправку мобилизованных на передовую

Власти Иркутской области впервые признали, что мобилизованные в регионе находятся на передовой в Украине. Комиссия от Иркутской области отчиталась о поездке на подконтрольную России часть территории Донецкой области. Члены комиссии записали видео на фоне вокзала Донецка, в котором признали, что мобилизованные сейчас находятся на передовой. Видео опубликовал губернатор региона Игорь Кобзев.

"Только что выехали с передовой, с красной зоны. Мы с ними [мобилизованными] переговорили, выяснили их потребности, сложности, что не так. Навели взаимоотношения с командованием и сейчас начнем сюда присылать гуманитарную помощь", - говорит на записи представитель регионального политсовета "Единой России" Яков Миндрулёв.

Мобилизованные из Иркутской области четырежды записывали видеообращения к президенту России Владимиру Путину. В них они говорили, что их отправили на передовую, хотя обещали службу в относительно безопасной теробороне. Во время подготовки их учили только охранять здания и мосты и стоять на посту. По их словам, в так называемой "ДНР" их передали в подчинение местной бригаде и направили на штурм укрепрайонов.

В начале марта родные мобилизованных из Иркутской области сообщили Сибирь.Реалии, что полк 1439, прикомандированный к армии "ДНР", практически полностью разбит - многие погибли, несколько человек тяжело ранены. Один из выживших отказался идти на новый штурм - сейчас его держат в подвале и, по словам родных, угрожают застрелить в случае очередного отказа идти в бой.

Первая реакция властей на видеообращения поступила только 26 февраля. Кобзев опубликовал в своем ТГ-канале сообщение: "В ближайшее время ребят переведут к новому месту службы".

3 марта иркутские чиновники заявили, что поехали в Донецкую область, где мобилизованные жаловались на командование, и "намерены наладить связь" с полком, базирующимся в "ДНР". Раненые говорили, что о приезде им уже известно, но вопрос по-прежнему не решен, несмотря на заявление губернатора Кобзева. Последнее обращение мобилизованных было записано 7 марта: мобилизованные снова попросили перевести их под руководство Минобороны.

Судя по сегодняшнему видеообращению властей, возвращать с передовой мобилизованных не собираются.