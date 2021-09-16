Иркутские власти проведут совещание по детским прическам

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов проведет совещание "по вопросу внешнего вида школьников в образовательных учреждениях" из-за конфликта в школе №47, где мальчика не пустили на уроки из-за хвостика на голове. Правительство области сообщает, что в видеоконференции примут участие руководители органов управления образования, директора школ и представители родительской общественности.

По словам министра , инцидент в 47-й школе не должен отразиться на ученике. "Задача школы дать образование и инструменты для развития, самовыражения детей, чтобы в последствии они могли стать успешными и уверенными в себе людьми. И если от родительской общественности поступают запросы на изменения внешнего вида учащихся, дресс-кода, эти пожелания должны быть не просто услышаны, но и учтены", - сказал Максим Парфенов.

В начале сентября ученика иркутского Центра образования №47 не допустили до уроков из-за прически с хвостиком на макушке. Его мать рассказала, что летом 12-летний сын отрастил длинную челку, и, чтобы волосы не падали на лицо, собрал их в хвостик. Школьника отправили в кабинет психолога, где он находился до конца учебной смены. Один из педагогов назвал подростка "транссексуалом" и сказал, что "мужики так не ходят".

Матери школьника приходится решать конфликт через прокуратуру – учителя продолжают оказывать на ее сына давление, заставляя коротко подстричься, и уже предъявили претензии к внешнему виду еще нескольких учеников. Адвокат семьи намерен привлечь завуча школы по статье о превышении должностных обязанностей.