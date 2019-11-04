Турция задержала сестру убитого главы ИГИЛ

Турецкие военнослужащие захватили сестру бывшего лидера террористической сети ИГ аль-Багдади, сообщают информационные агентства со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Согласно этому источнику, 65-летняя Расмия Авад вместе с семьей скрывалась в приспособленном для жилья контейнере неподалеку от города Азаз в провинции Алеппо. Ее захватили в результате специальной операции вечером в понедельник. Вместе с ней под стражу были взяты ее муж, невестка и пятеро детей. "Для разведки это золотое дно, - говорит собеседник информационных агентств. - Ее знания об ИГ могут значительно расширить наши представления об этой организации".

Абу Бакр аль-Багдади, глава ИГ, подорвал себя во время операции по его захвату, проведенному американскими спецподразделениями в прошлом месяце. Во время этого рейда были захвачены документы, которые могут содержать важную информацию об ИГ. О преемнике аль-Багдади в роли руководителя того, что осталось от террористической организации почти ничего не известно.