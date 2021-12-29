Исключённые из партии "Яблоко" создадут движение с тем же названием 

Исключённые из политической партии "Яблоко" создадут новое общественное движение под тем же названием, сообщила теперь уже бывший член "Яблока", депутат Мосгордумы Дарья Беседина.

По её словам, цель инициативы – "возрождение партии на основе её изначальных демократических, либеральных и правозащитных принципов". При этом Беседина подчеркнула, что в новой общественной организации смогут состоять и действующие члены "Яблока".

За последний год руководство партии "Яблоко" исключило из своих рядов десятки сторонников – в частности, за публичную поддержку Алексея Навального, его проекта "Умное голосование" и участие в несанкционированных акциях протеста.

Во вторник решением бюро "Яблока" из партии были исключены муниципальные депутаты Елена Русакова, Григорий Толкачев и Максим Гонгальский. Сообщается, что формальным предлогом для такого решения стала поддержка кандидатов в депутаты Госдумы от "Умного голосования", в частности – поддержка Анастасии Брюхановой вместо рекомендованной руководством "Яблока" правозащитницы Марины Литвинович. В партии назвали это "грубым нарушением устава", отметив, что "подобные действия влекут самую строгую ответственность в любой партии в любой демократической стране".