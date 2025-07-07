"Искусственная повестка". Соцсети – о вотуме недоверия генсеку Хрущеву от КПРФ

Партия КПРФ во время съезда, прошедшего 5 июля в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области, приняла резолюцию, в которой объявила ошибочным доклад Никиты Хрущева о культе личности Сталина. Этот доклад был посвящен осуждению культа личности Сталина, массового террора и преступлений второй половины 1930-х – начала 1950-х годов, вина за которые возлагалась лично на Сталина. Доклад считается началом хрущевской оттепели.

Резолюция КПРФ с осуждением доклада Хрущева о культе личности Сталина удостоилась обсуждения не только на XIX съезде партии Зюганова. Комментаторы в соцсетях говорят политической конъюнктурности КПРФ и о сложившейся в России новой форме "политической" борьбы. Запрещенные в России организации, занимающиеся исследованием советских репрессий, продолжают говорить о них вопреки резолюциям провластных партий, которые воспроизводят кремлевские идеологемы, – на съезде КПРФ выступил находящийся под санкциями из-за поддержки агрессии в отношении Украины Сергей Кириенко, под санкциями из-за одобрения войны находится и лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.

Константин Янкаускас:

Кому интересно, вот ссылка на полный текст доклада Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях", который коммунистические выпердыши решили осудить спустя почти 70 лет. Прочтите его и станет понятно, почему у коммуняк от него так бомбит до сих пор. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/213/2/hruchev.pdf

Кирилл Мартынов:

Съезд КПРФ переизбрал Зюганова, осудил доклад Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде как неисторический и ошибочный, а также призвал признать телеканал "Спас" Московского патриархата иноагентом за конспирологический фильм "Мумия" об оккультно-масонских корнях большевизма.

Всюду жизнь, и так складывается контур новейшей российской политики. В ней призом объявлен статус главных патриотом, близость к вождю, возможность сидеть на бюджете и получать мелкие должности в оккупационных администрациях. Сражение за приз пройдет между сталинистами и православными имперцами, доказывающими Путину, что именно их интерпретация прошлого лучше всего поспособствует его вечной власти. Орудием политической конкуренции становится донос – как в формах призывов признать Ленина (или патриарха) иноагентом, так и в формах аппаратной борьбы. Бульдоги, у которых на левой груди профиль Сталина, а на правой Гундяев анфас, уже заползают под ковры.

Надо сказать, что до последнего времени братве удавалось не стрелять друг в друга, и губернатор Вологодской области Филимонов элегантно совмещал в себе образ посттехнократической элиты РФ эпохи СВО: он одновременно неоязычник, православный традиционалист и борец за светлое имя Сталина, установивший в регионе рекордное число бюстов вождя (вообще мы говорим Сталин, а подразумеваем Путин, и поскольку пока актуальный вождь скромничает, проспекты его имени открыты только в Грозном, происходит замещение символики).

Но по мере сокращения ресурсной базы и победы над либералами, празднование которой изрядно растянулось, нужны новые непримиримые формы политической борьбы: фронт пройдет по линии Захар Прилепин/Борис Корчевников, умиляющихся соответственно святой портянке и Матронушке. Каждому придется выбрать свой сторону. В высших учебных заведениях часть ППС, например, качнется в сторону Святой Руси, в то время как другая возлюбит живительный ГУЛАГ.

Делайте ваши ставки.

Леонид Волков:

Когда вы обсуждаете навязанную и искусственную повестку, вы бесплатно помогаете получить бонус к зарплате циничным мерзавцам, работа которых заключается в навязывании искусственной повестки.

Именно сейчас я про "осуждение доклада Хрущева съездом КПРФ", но вы легко можете придумать другие примеры.

Это уже такая политическая традиция: перед каждыми выборами КПРФ идет обмазываться Сталиным, хлюпает кровью, причмокивая – чтобы за них, упаси боже, не голосовали. У них работа такая, им за это деньги платят. Но вам-то не платят за распространение этой ерунды! Не ведитесь.

Борис Макаренко:

XIX съезд КПРФ сегодня призвал ошибочным доклад Хрущева о разоблачении культа личности Сталина. Мужественного шага, благодаря которому посттоталитарный режим продержался еще 30 лет. Коммунисты всегда переписывали историю и никогда ее не понимали.

Акт политический: ради будущих голосов партия Зюганова обращается в глубокое прошлое – пусть и чисто риторически. Почему? Мой ответ – от смеси глубокого отчаяния и старческой сенильности.

Я всегда был за право КПРФ полноправно участвовать в российской политике как представителя определенного сегмента нашего общества. И никогда не верил в ее способность стать современной. Сегодняшнее решение – лучшее тому доказательство.

Ксения Ларина:

Фото, от которых не могу оторваться))

Инстасамка в Общественной палате и Кириенко на съезде КПРФ)

Время тотального пи*деца.

Даже среди несомненных сторонников линии Кремля есть те, кто изронизирует по поводу последней резолюции КПРФ. Провластная газета "Ведомости" цитирует председателя кометета Госдумы РФ по госстроительству едноросса Павла Крашенинникова:

Сразу приходит на ум стихотворение "Не отрекаются, любя". Была такая поэтесса Вероника Тушнова. Песню на эти стихи пели и Александр Градский, и Алла Пугачева. Так вот мне кажется, это как раз касается XIX съезда КПРФ и XX съезда КПСС. Как раз в этом стихотворении говорится про темноту, "про трех человек у автомата". И как раз это стихотворение хорошо описывает оба эти съезда. Поэтому он еще придет из темноты – кто не знаю. Но надо быть поаккуратнее

Исследующие политические репрессии в СССР "Международный Мемориал" и Правозащитный центр "Мемориал" были изгнаны из России после ликвидации этих юридических лиц и ряда показательных судебных процессов в России над сотрудниками организации – например, Олегом Орловым, Юрием Дмитриевым и другими. На странице Общества "Мемориал" в телеграме через день после принятой российскими коммунистами своей резолюции опубликована фотография цветов у Соловецкого камня, так как 6 июля – День памяти жертв сталинизма и депортации в Молдове.

О диссидентском движении в СССР и политзаключенных вспоминали в эти дни и другие комментаторы в соцсетях. Поздравляли Павла Литвинова – участника и организатора демонстрации на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию.

Дмитрий Глинский:

С днем рождения, дорогой Павел! Сил и энергии, отличного настроения, благополучия Вам. Спасибо, что Вы с нами!

С трепетом прикосновения к редким, но лучшим страницам нашей общей истории наша команда составила этот видеосборник из публикаций Павла и о Павле начиная с 1967 года и до наших дней: https://youtu.be/drd-dmutLDw (спасибо Юлии и Дамиану Кротовым, а также Татьяне Янкелевич). Кое-что из этого можно найти и на других сайтах, в основном на сайте Мемориала, а некоторые из статей и фотографий – только в архивах американских журналов и газет. Среди них и статья Павла в Index of Censorship, опубликованная в январе 1992 года, когда большинство западных экспертов и "элит", а также многие будущие российские оппозиционеры праздновали наступление "рыночных реформ". Павел же в этой статье провидчески написал: "… моя родная страна все глубже погружается в хаос. Итогом может стать какая-то форма диктатуры. … это может произойти и на квази-легальной основе по нынешним российско-советским законам, позволяющим парламенту предоставлять президенту чрезвычайные полномочия. ... Общество, которое в революционном порыве игнорирует точки зрения множества людей, обречено повторить прежние ошибки". (перевод наш)

Эта статья вышла за полтора-два года до того текста Павла, с уже гораздо более конкретизированным прогнозом на ближайшее и среднесрочное будущее, который включил в свой сегодняшний пост Ян Рачинский, и в котором сказано: "Беда, мне кажется, в том, что все боятся красно-коричневых, реставрации, коммунистов, военно-фашистского путча и для этого есть все основания, но не видят того, что реальная опасность уже здесь: она в реконсолидирующемся аппарате, в армии, уже разминающей свои мускулы, в немногословном человеке в Кремле, готовым к решительным действиям, когда надо..."

Мне в то время было 20 лет, я еще и не задумывался об отъезде из России, а до личного знакомства с Павлом было еще около 20 лет – но мои ощущения от происходившего в стране в то время интуитивно совпадали с тем, что написал в этой статье Павел. В том числе и поэтому для меня особенная радость сознавать, что нам с Павлом в конце концов довелось не только близко познакомиться и многое обсудить за последние полтора десятка лет, но и сотрудничать в проведении самых содержательных форумов и зумов нашей Ассоциации (выдержки из выступлений Павла на них, в том числе на международном круглом столе в поддержку "Мемориала" в феврале 2022 г., также включены в этот видеосборник).