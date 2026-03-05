Испания направит фрегат для защиты Кипра

Испания, которая ранее отказала Соединённым Штатом в использовании авиабаз на своей территории в целях операции против Ирана, направит свой фрегат "Кристобаль Колон" в восточное Средиземноморье для защиты Кипра от возможных воздушных атак со стороны Ирана. Об этом в четверг сообщило министерство обороны Испании.

В миссии будут участвовать также французский авианосец "Шарль де Голль", а также, как стало известно в четверг, вооружённые силы Италии и Греции. Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с лидерами этих стран. В частности Италия направит на Кипр, а также в страны Ближнего Востока, подвергающиеся ударам Ирана, средства ПВО.

Кипр является страной ЕС, но не членом НАТО. На территории страны, однако, расположены британские авиабазы. Одна из них, Акротири, подверглась атаке беспилотников после начала кампании Израиля и США против Тегерана.

Иран наносит удары по целому ряду стран региона, которые сотрудничают с США и в частности размещают у себя американские базы. Накануне сообщалось о том, что силы НАТО сбили ракету Ирана, которая направлялась в сторону Турции - эта страна входит в Североатлантический союз. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг вновь выразил поддержку действиям США, отмечая, что режим в Иране представляет собой угрозу безопасности. В то же время, он отверг появившиеся в ряде СМИ утверждения о том, будто бы запуск ракеты по Турции мог бы привести к введению в действие пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.

Рютте в интервью Reuters также выразил уверенность в том, что поддержка Украины со стороны союзников по НАТО не ослабеет, несмотря на войну на Ближнем Востоке. Украинские представители ранее прямо высказывали опасения, что в случае затягивания конфликта с Ираном возникнет дефицит в частности средств ПВО, и их поставки в Украину замедлятся или прекратятся.