Испания выдала России бывшую топ-менеджера тюменского банка

Из Испании в Россию экстрадировали бывшую и.о. председателя правления тюменского банка Инессу Бранденбург, обвиняемую в хищении более 560 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Испании экстрадирована гражданка РФ Инесса Бранденбург. Сегодня в аэропорту Мадрида женщину передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву", – рассказала Волк.

Уголовное дело в отношении Бранденбург было возбуждено в 2018 году. Ранее она занимала должность исполняющей обязанности председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития. По версии следствия, Бранденбург воспользовалась служебным положением, чтобы получить доступ к хранилищу наличных денег, и вместе с сообщником вынесла оттуда 561 миллион рублей в спортивных сумках. Утверждается, что пропажу обнаружили спустя несколько дней, когда Бранденбург уже покинула Россию.

В 2019 году трое обвиняемых по этому уголовному делу были приговорены к различным срокам лишения свободы. Бранденбург и еще один предполагаемый соучастник были объявлены в международный розыск. В сентябре прошлого года Бранденбург задержали в Испании.