Испанская футболитска подала жалобу на главу федерации из-за поцелуя

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратуру на президента федерации футбола Луиса Рубиалеса из-за поцелуя в финале чемпионата мира. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя испанской прокуратуры.

Прокуратура начала расследование в отношении Рубиалеса 28 августа и пообещала связаться с Эрмосо, чтобы "проинформировать о ее правах как жертвы предполагаемого преступления сексуальной агрессии". В испанской системе правосудия подача жалобы является одним из шагов, необходимых для возбуждения дела против Рубиалеса.

Ранее ФИФА временно отстранила Луиса Рубиалеса от любой футбольной деятельности на время дисциплинарного разбирательства. Оно было начато после того, как Рубиалес поцеловал Эрмосо после победы сборной Испании на женском чемпионате мира по футболу прямо во время церемонии награждения. Впоследствии он извинился и заявил, что поцелуй был по обоюдному согласию. Эрмосо опровегла это утверждение и сказала, что это было проявлением неуважения по отношению к ней. По ее словам, федерация также оказала давление на нее и ее семью, чтобы они продемонстрировали свою поддержку Рубиалеса сразу после начала скандала.

Прокуратура заявила, что в соответствии с законом о согласии на сексуальные отношения, принятые в прошлом году, Рубиалесу может грозить штраф или лишение свободы на срок от одного до четырех лет, если его вина будет доказана.