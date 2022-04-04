США арестовали яхту Виктора Вексельберга в испанском порту

Соединённые Штаты в понедельник арестовали в испанском порту яхту Tango, предположительно принадлежащую попавшему под санкции российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц. Как пишет агентство, это первый случай экстрерриториального ареста яхты, принадлежащей включённым в санкционные списки российским олигархам.

Ранее в понедельник испанская полиция совместно с ФБР провели на яхте обыск.

Яхта сейчас пришвартована в марине города Пальма, столицы острова Майорка. Как писал Forbes и другие СМИ, 77-метровая Tango стоимостью около 110 миллионов евро принадлежит президенту фонда "Сколково" Виктору Вексельбергу. О том, что американские власти в рамках санкций, введенных в связи с войной в Украине, собираются заблокировать активы Вексельберга, в том числе яхту Tango и самолет Airbus A319, Минфин США сообщал еще 11 марта.

В связи с чем проводится обыск, не сообщается. Соединённые Штаты ввели санкции против Вексельберга ещё в 2018 году в связи с его предполагаемой причастностью к российскому вмешательству в американские выборы. Известно, что Вексельберга в США на короткое время задерживали и допрашивали сотрудники ФБР. Все его активы в стране заморожены, а американским компаниям запрещено иметь с ним дело. В марте 2022 года Вексельберг вновь попал в санкционный список в связи с событиями в Украине. Санкции против него ввела и Великобритания.