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Испанская спортсменка Беатрис Фламини провела в пещере 500 дней

Беатрис Фламини

Испанская спортсменка-экстремал Беатрис Фламини завершила эксперимент с 500-дневным пребыванием в одиночестве без контакта с людьми. Как отмечает Би-би-си, она спустилась в пещеру в Гранаде, когда по всему миру распространялась пандемия Covid-19. "Я застряла в 21-м ноября 2021 года, ничего не знаю о том, что происходило в мире в течение этих пятисот дней", — сказала Фламини после выхода из пещеры. Испанская телекомпания RTVE показала улыбающуюся Беатрис в окружении своей команды.

Все 500 дней, проведенные на глубине в 70 метров, она занималась рисованием, чтением, вязанием и физкультурой. Участники группы поддержки сообщили журналистам, что Беатрис прочитала 60 книг и выпила 1000 литров воды.

Дистанционное наблюдение за спортсменкой проводили врачи-психологи и учёные-спелеологи. Ни один из них ни разу не вступил с ней в прямой контакт.

Ученые использовали этот эксперимент, чтобы изучить влияние социальной изоляции и крайней временной дезориентации на то, как люди воспринимают время.

Группа поддержки Беатрис Фламини сообщила, что она побила мировой рекорд по самому продолжительному пребыванию в пещере, но Книга рекордов Гиннеса пока не подтвердила, существует ли вообще рекорд по добровольному заточению.

В 2010 году рекорд по "Самому продолжительному времени пребывания в ловушке под землей" был присужден 33 чилийским и боливийским шахтерам, застрявшим в шахте на глубине 688 м, где они провели 69 дней.

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