Исполнилось 65 лет Венгерской революции 1956 года

Государственный департамент США опубликовал в субботу заявление в связи с 65-й годовщиной Венгерской революции 1956 года.

Согласно официальной статистике, в период восстания и боевых действий с конца октября до 31 декабря 1956 года погибло 2652 венгерских повстанца, 348 мирных жителей, и было ранено 19 226 человек.

В заявлении Государственного департамента, в частности, говорится: "Мы вспоминаем храбрых мужчин и женщин, которые боролись за свою свободу на улицах Будапешта и по всей стране. Их стремление к свободе реализовалось в 1989 году, когда Венгрия стала демократической страной".

В Вашингтоне подчёркивают, что США отмечают эту историческую дату вместе с "партнером и союзником по НАТО.

В 2021 году исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Венгрией и Соединенными Штатами, отмечает "Голос Америки".