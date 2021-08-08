Исполняется год с начала массовых протестов в Беларуси против Лукашенко

К годовщине президентских выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа прошлого года, гражданские активисты в разных странах провели акции солидарности с участниками белорусских протестов.



В Стокгольме на манифестации присутствовали министр иностранных дел Швеции Анн Линде, министр культуры Аманд Линд, активистка-защитник окружающей среды Грета Тунберг.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 8 августа, опубликовал декларацию "по случаю первой годовщины фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси". В документе отмечается, что год назад "надежды народа Беларуси на избрание легитимного лидера страны были жестоко разбиты".

В Европейском союзе ценят непрестанную и мужественную борьбу народа Беларуси за уважение прав человека и основных свобод, призыв беларусов к новым, демократическим выборам. "Год спустя этот призыв остаётся неуслышанным. Режим Лукшенко репрессирует общество, углубляя разрыв с белорусским народом", говорится в декларации. Непризнанный ЕС правитель в Минске "игнорирует верховенство права и международные обязательства Беларуси и обязательства в области прав человека".

8 августа акции солидарности с Беларусью прошли в Варшаве и Белостоке.



Главный политический оппонент Лукашенко, Светлана Тихановская, отвергла результаты голосования 9 августа. Она назвала выборы сфальсифицированными и заявила, что набрала от 60 до 70 процентов голосов избирателей. 14 августа было объявлено о создании Координационного совета оппозиции, список участников которого был открыт для всех, кто не признал результаты, объявленные режимом Лукашенко.



12 октября Координационный совет ультимативно потребовал от нелегитимного президента прекратить репрессии, освободить арестованных и отказаться от поста главы государства к 25 октября. После отказа Лукашенко выполнить требования оппонентов, некоторые предприятия объявили о забастовочных акциях протеста.

Вскоре, в течение нескольких месяцев, всё открытое протестное движение в Беларуси было подавлено.



1 сентября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о 450 задокументированных случаях пыток и издевательств над задержанными. К концу 2020 года правозащитный центр "Весна" собрал одну тысячу документированных свидетельств, связанных с пытками.

На понедельник 9 августа официальные СМИ Беларуси анонсировали "Большой разговор с президентом". Агентство БЕЛТА сообщило, что Лукашенко "встретится с журналистами и представителями общественности".

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >



