Исследование: каждый третий житель Дальнего Востока планирует уехать

Каждый третий житель Дальнего Востока планирует уехать из региона, следует из результатов опроса, проведённого перед Восточным экономическим форумом российской исследовательской компанией "Платформа".

Отмечается, что из 33 процентов респондентов, настроенных на отъезд, 16 процентов собираются сделать это в ближайшее время, другая часть - "в более отдалённой перспективе". При этом количество желающих уехать примерно одинаково в двух возрастных группах - от 18 до 34 лет и от 35 до 54 лет.

Согласно официальным данным, в прошлом году из двух крупных регионов Дальнего Востока - Приморья и Хабаровского края - уехали 4 процента населения, или около 110 тысяч человек.

Два других региона, Чукотка и Магаданская область, с начала 1990-х годов потеряли две трети населения. По прогнозам демографов, при сохранении существующих тенденций примерно через 60 лет на этих землях не останется ни одного человека.