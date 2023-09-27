"Истинная рожа режима". Блогеры об избиении заключенного Кадыровым-мл.

Рамзан Кадыров опубликовал в телеграме видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих за сожжение Корана у мечети в Волгограде. Сейчас Журавель находится в СИЗО Грозного, куда его дело передали по решению главы Следственного комитета.

В комментарии к ролику глава Чечни заявил, что гордится поступком своего сына. "Эти мрази не понимают языка убеждения, не хотят строить государство, развивать его. Не хотят, чтобы в России все жили бок о бок в мире и понимании. Подобные провокаторы и предатели — больная опухоль на теле, которую нужно прижигать", - написал Рамзан Кадыров.

Ролик вызывает множество вопросов, отмечают блогеры.

Владимир Абаринов

Оригинальные в Чечне понятия о мужском достоинстве. Но меня интересует: а кто снимал эту сцену? И для чего?

Платон Беседин

Честно сказать, не поверил - и мозг до сих пор отказывается в это верить. Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля за то, что тот когда-то сжёг Коран.

И это не только не осуждают, но и одобряют. Дальше что? Расстрелы редакций? Забивание камнями за короткие юбки? Это у нас такие понятия о справедливости? Это такие законы?

Ещё раз: разум отказывается это принимать. Но оно происходит - наступление антиутопии, где насилие не просто узаконено, но и выставляется напоказ как рекомендованная норма.

Николай Травкин

Уважаемый Дмитрий Сергеевич, понимаю, что по вопросу ролика с видеозаписью, которую все второй день обсуждают, это не к вам. Вы же состоите пресс-секретарём при гаранте Конституции РФ, которая защищает права человека. А там, на видео, мудохают какого то зека. А когда у нас в России зека за человека считали? Да - никогда!

У меня к вам, любезный Дмитрий Сергеевич, вопрос прямо, как говорится, по вашей служебной компетенции. Не разъясните ли любопытствующим россиянам, что имеет ввиду всемогущий Рамзан Ахматович, утверждая: "В нашей стране действует уникальный закон, защищающий Священные Писания, подписанный Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным."

Ну, разумеется, если это не секретный Закон, не "для служебного пользования."

Песков избиение комментировать отказался. Не последовало комментариев и от других официальных лиц.

Виталий Рувинский

Не вопрос Кремля, понятное дело.

Лев Шлосберг

Кадыров прямо поддерживает действия сына: «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание». И наказание это определяет и тут же исполняет несовершеннолетний отпрыск Кадырова.



О чём говорит это видео и комментарий Кадырова-старшего к нему?



Во-первых, клан Кадыровых никому не намерен отдавать власть над Чечнёй, в том числе в случае смерти Рамзана Кадырова. С любым, кто посягнет на эту власть, может произойти что угодно.



Во-вторых, Кадыров уверен в своей и членов своей семьи полной безнаказанности. Можно только предполагать и догадываться, что происходит регулярно в Чечне по указанию Рамзана Кадырова, но не становится широко известным. То, что делает, избивая подследственного, 15-летний подросток, для Рамзана Кадырова является нормой.



В-третьих, территория Чечни, куда был сознательно отправлен Никита Журавель, является суверенной территорией Кадыровых. Законы Российской Федерации и власть Российской Федерации на этой территории не действуют и не будут действовать до тех пор, пока Кадыровы остаются у власти в Чечне.



В-четвёртых, Чеченская Республика не является ни светским, ни религиозным государственным образованием, но является клановой территорией одного рода. Публичная власть на этой территории (политическая, законодательная, исполнительная и судебная) гомогенны и принадлежат сегодня де факто одному человеку – Рамзану Кадырову.



В-пятых, Никита Журавель совершил отвратительное деяние, но право наказать его публично отнято у российского государства и присвоено частными лицами одной семьи. И российское государство не намерено на этом своём монопольном праве (праве государства на установленное законом насилие) настаивать перед кланом Кадыровых.



В-шестых, российское государство находится в полном политическом и правовом тупике, выход из которого для Владимира Путина уже невозможен. Для Рамзана Кадырова Путин по существу является крёстным отцом. Вся власть Кадырова освящена Путиным.



В-седьмых, Рамзан Кадыров таким пещерным образом публично заявляет свои притязания на определение будущего России – хоть при Путине, хоть и без него.



Между тем Путин после появления чудовищного видео не произнёс ни слова. Уверен, что он знает о произошедшем. Молчание в таких случаях, как известно, – знак согласия.

Тихон Дзядко

Грозные государственные мужи и пропагандисты как один выстроились по струнке перед 15-летним подростком, не в силах сказать, что он совершил преступление. Всех хватило только на «всё должно быть по закону». А всё из-за того, что его фамилия Кадыров.

Сталингулаг

И ведь не было в публикации этого документа эпохи никакого практического смысла. Разве остался ещё кто-то, кого нужно устрашать? Всем известно, насколько Рамзан Кадыров – влиятельный человек, никто даже не пытается ставить это под сомнение или оспаривать. И при всем этом глава региона, в состав которого входит Российская Федерация, выходит и заявляет: вот мой сын, который нарушает закон. Не верите? Вот вам мое личное подтверждение: я горжусь его поступком. И этого не достаточно? Вот вам видео впридачу. И все, от МВД до ФСБ, от самого крикливого депутата до визгливого пропагандиста, заняты лишь поисками стола, под который можно залезть, чтобы сделать вид, что они ничего не видели

Представитель Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева назвала публикацию видео "вызовом правовой системе России", а глава СПЧ Валерий Фадеев дипломатично призвал соблюдать правила соблюдения заключенных под стражей и заодно отметил, что считает сжигание Корана "серьёзным преступлением".

Многие комментаторы ждали реакции русских националистов.

Даниил Константинов

Чем примечательно наше время? Это время даже не новой, а уже последней искренности, время когда право отпадает, отбрасывается окончательно , как ненужный артефакт, а государство окончательно деградирует, обнажая наяву свой скелет, чтобы уже ни у кого не оставалось никаких сомнений. Скелет бандитской группировки, организованного преступного сообщества, ставшего несущей конструкцией того, что называется государством. Теперь уже можно вообще ничего не стесняться.

И вот сын главы одного из субъектов федерации приходит в СИЗО и избивает там заключённого под видеозапись и на глазах у сотрудников ФСИН. Затем эту видеозапись публикует сам "глава субъекта Федерации", после чего не происходит ничего.

Песков отказывается это комментировать, поскольку "не хочет", хотя очевидно, что совершено преступление. И все мы знаем, что преступники не понесут никакой ответственности, несмотря на очевидность преступления. И все молчат и смиряются, ибо таков путинской порядок на Руси.

До этого избитый парень, решивший однажды на свою голову сжечь Коран, демонстративно арестовывается и так же демонстративно отправляется в Чечню, хотя для этого нет никаких правовых оснований. Напротив, это противоречит всем правовым установкам, но кого это сейчас волнует!? Отправляется в Чечню в целях перевоспитания. Перевоспитания в кого!?

Россияне молчат и не дёргаются. Это их не касается. Также как они не дёргаются и по поводу войны. Хотя на войне убивают чужих, а здесь мучают и возможно убьют своего русского Ваньку.

Русские националисты тоже молчат. А если не молчат, то всё-таки не дёргаются. Да и есть ли они ещё, эти русские националисты? Где их найти, каким светом тьму осветить, чтобы их обнаружить?

Есть ещё турбо-патриоты. Но те стыдливо отводят глаза. Это же не то...не то, что в Украине с нацистами воевать! Это другое. Впрочем, турбо-патриоты такие обсосы, что сглатывают даже убийства и посадки своих авторитетов и вожаков. Где вы турбо-патриоты, как вас найти? Под какой лавкой?

Алексей Федяров

Посмотрел видео из СИЗО города Грозный.

Очень жду прямых и безапелляционных комментариев господ Прилепина, Проханова, Дугина и Холмогорова о границах Земли Русской, о государе-батюшке Русском, о воинах Русских, о Законе и Правде Русской, что всем одни и неизбежны, будь ты князь али смерд, али князь Али.

Но, думаю, языки там уже в привычных чехлах. Автоматически засунулись, вибрируют неровно, тик.

Для парня отмечу позитив - всегда и в любом зэковском сообществе он теперь будет считаться пострадавшим от власти по беспределу.

Что угодно говорить можно, но тюремные уклады - это не писаные законы, уклады - дело вековое.

Или ваш закон, гражданин начальник, или блатной, но главное - закон. Иначе получается беспредел.

Никаких гарантий ни от чего, но в зэковской карме у парня плюс - страданул. Слегка по арестантским меркам, но страданул.

"Патриотичные блогеры" все же высказались - кто-то с оговорками, а кто-то и достаточно бескомпромиссно.

Марина Ахмедова

При всей благодарности Кадырову за помощь в СВО, я не то, чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии, во мне все восстаёт против этого. Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать, нарушать закон? Никакого. Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона. Наказание для этого человека устанавливает суд. Но не сын Кадырова. Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно.

Борис Рожин

Все же, хотелось бы отметить, что таких персонажей, осуществляющих сознательные провокации, надо наказывать по закону, а не в режиме самосуда - монополия на насилие и наказания должна оставаться в руках у государства. Самого избиваемого персонажа ни разу не жаль - это враг и идиот, но тем не менее, возмездие должно наступать централизовано.

Игорь Димитриев

У вас не возникает ощущения, что Рамзан Кадыров с советом командиров подразделения "Ахмат" тоже со временем пойдет в какой-то "марш справедливости" на Москву?

По схожему сценарию события развиваются

Alex Parker Returns

Просят прокомментировать видео с сыном Кадырова. Скажу коротко. Война между русскими и чеченцами неизбежна. И Пыпа и Рамзанка гости на этой планете. Никаких точек соприкосновения между русскими и чеченцами нет, не существует и быть не может. В свое время когда произошел конфликт между некогда самым перспективным политиком и чеченцами, командиры ЧВК "Вагнер" сказали, что если между ЧВК "Вагнер", читай русскими и чеченцами будет война то она будет крайне кровопролитной, но кто победит догадаться не трудно. Имелись в виду музыканты. Поэтому то что Кадыров показал это видео меня абсолютно не удивляет. Третья чеченская еще впереди. А это лишь одна из самых первых и малых ее предпосылок, которых на самом деле еще будет огромное количество.

Ярослав Белоусов

Непонятно, что Кадыров хотел сказать жителям России своей публикацией видео с избиением проукраинского сжигателя Корана Журавеля.

Варианта два.

Первый: никакие российские законы Чечне не нужны, с подозреваемыми и обвиняемыми будем поступать по-своему. То есть бить, пытать и сажать на бутылки.

Второй: поведение сына чеченского вождя – это образец для всех остальных. Таким образом законы РФ становятся не нужны уже не только Чечне, но и всей России. Даешь «судную ночь» по-американски, пожары и убийства круглый год. Голливуд наяву, ловим кайф.

Что так, что сяк это является дискредитацией центральной власти. Вообще зачем эти странные люди в правительстве и Госдуме пишут стране какие-то законы, когда их можно тренированными руками подростка без всяких церемоний отбросить в сторону.

Поэтому если Кремль на произошедшее никак не отреагирует, хотя бы по неформальным каналам, то все очень печально. Придется признать, что у нас не хваленая персоналистская диктатура, а какой-то дешевый косплей сильного государства.

Правовой нигилизм тут демонстрируют вовсе не только чеченцы, отмечают оппозиционные комментаторы.

Алхас Абгаджава

Дело Никиты Журавеля, как лакмусовая бумага.

Сейчас многих возмутил, как сам факт избиения Журавеля сыном главы Чечни, так и публикация этого ролика главой Чечни.

И мы, как всегда, направляем свой гнев не туда. Нет, я не говорю, что отец и сын (понятно какие) - молодцы, Бог им судья, точнее Аллах.

Я-то про сам факт передачи уголовного дела в СК Чечни по решению председателя СК Бастрыкина. А что, кто-то думал, что там парню обеспечат справедливое расследование и суд?

Ни генпрокурор, ни глава КС или ВС, или, прости господи, многочисленные депутаты, сенаторы (блин, законотворцы) не сказали ни слова.

Судебная система в широком смысле умерла, конечно, уже давно. С таким же успехом можно отдавать подозреваемых в изнасиловании родственникам потерпевшей.

Я понимаю, что обыватель может сказать, ну и правильно. Но назначение суда именно в том, что он не допускает самосуда, уж простите за тавтологию, или невольный каламбур.

Просто вдумайтесь. Глава СК страны отправляет подозреваемого на растерзание, даже без решения суда о его виновности. Сразу оговорюсь для дотошных, и с решением суда такого делать нельзя.

Так вот, за все, что теперь происходит, или произойдет с этим парнем, независимо от его поступка, несут ответственность все, кто называет себя главами правоохранительных и судебных органов.

Уж про то, как эти события отразятся на и так непростых межнациональных отношениях, я вообще молчу.

Михаил Крутихин

Ну и формулировки у вас, громадяне. Сын чеченского "академика" избивает заключенного - "вызов правовой системе России". В нынешней России нет правовой системы.

Марина Шаповалова

Что я вообще не вижу смысла обсуждать – это сожжение Корана.

Потому что тему «оскорбления религиозных чувств» надо закрыть раз и навсегда как невозможную в правовом поле. С правовых позиций я готова рассматривать сожжение любого печатного издания только как порчу чужого имущества, если оно чужое. Надеюсь, однажды мы всё равно к этому придём, чтобы больше не жить в условиях убийственного абсурда.

Сегодня мы имеем дело с невыносимыми для человеческого разума и существования последствиями этого абсурда. Не только этого, правда – вообще всего преступного безумия, продуцируемого путинским режимом. В нём уже не действуют даже репрессивные законы государства – иначе как парень, житель Волгограда, сжигавший Коран в Волгограде, задержанный в Волгограде же, мог оказаться в полиции Чечни? Если на кадрах избиения вообще помещение полиции, в чём тоже есть сомнения. По какому закону жителя русского города передали на расправу зверёнышу, выращенному «путинским пехотинцем» в совсем другой части страны? На каком основании Бастрыкин его туда передал? У нас, граждан страны, от Белгорода до Владивостока, есть хоть какие-то гарантии, что любого из нас глава государственного следственного комитета не передаст Кадырову на расправу по любому поводу и первому требованию? По-моему, уже очевидно, что таких гарантий нет.

А где же мифические русские нацисты? Они существуют? И им неинтересно, кто в их стране распоряжается жизнями русских людей? Нет, я уже не спрашиваю о посылающих русских на войну – пусть это как-то согласуется с их воображаемыми имперскими интересами. Но чтобы вот так, отлавливать и отдавать чеченским боевикам на издевательства – ау, нацики, откликнитесь!.. Не слыхать ответа? А потому что пустота отвечать не может.

«Мафия- стейт»?.. Но мафия своих защищает от чужой банды. Хотя бы как кормовую базу. Иначе она не мафия. Послушный Кадырову Бастрыкин и что-то невнятно промычавшая Москалькова – никакие не члены мафиозного клана, а запуганные овцы. Они даже себя защитить не могут, раз обделались от страха – куда дальше-то?

Интеллектуалы зарубежные, хотите поговорить с населением России о том, чья это страна? – Вот вам повод! Оставьте свои «славаукраинские дискурсы» и заумные речи о институциональных основах демократии – заговорите с людьми о том, что это государство их отдаёт под нож охреневшему от вседозволенности бандиту как баранов! Просто так, не оправдываясь уже ни «долгом родине», ни «геополитическими интересами», ни законами своими погаными, просто если бандиту захочется над вами поиздеваться или голову отрезать – отдадут и не пикнут. Спросите, они вот за это Путина так любят, такой стабильности от него хотят? Их устраивают такие порядки в стране?

Да, я знаю, многие сегодня ответят, что «не надо было сжигать Коран». Многие, но не все. Потому что тут есть другой фокус: он не припёрся к чеченцам с этим перфомансом, но оказался не в волгоградском СИЗО (против чего, соглашусь, сегодня мало кто возражал бы, к сожалению), а был отправлен в руки религиозных фанатиков «государевыми людьми». Что беспредел в чистом виде даже по их «понятиям». И трусость Путина, ссущего возражать Кадырову.

Вот это были бы разговоры о важном. Куда той школе с пропагандистской нудиловкой.

Чебаркульский рычаг

Видео с сыном Кадырова — это прямой удар по президенту! Ко-ко-ко-ко. Да он покусился на основы конституционного строя! Ко-ко-ко-ко. Если центральная власть сейчас не отреагирует, это означает распад государства! Ко-ко-ко-ко. Всем кукарекающим просто хочется напомнить, кто отдал этого дурачка на растерзание варварам. Бастрыкин и Чуйченко. И оба прекрасно понимали, что это не имеет никакого отношения к УПК и чем это может закончиться. Так что все хорошо, распад государства уже давно проходит под полным контролем и по инициативе этого самого государства, зачехляйте свои вялые петушки.

Ах, да! Главное. Добрый дедушка просто не знал, что его опричники занимаются внесудебными расправами. Да ведь и сам он всегда все строго по закону делает. Бывало, шепчут ему на ухо аспиды всякие «нарушшшшшшь конституцию, стань пожизненным президентом», а он как стукнет по столу! Нет, говорит, я ж юрфак окончил, не могу позволить твориться безобразию.

Так вот, сидит добрый дедушка ночью Кремле, а там одно окошечко горит. Это он про англосаксов думает. Как их, супостатов, одолеть. Ну, конечно, конечно. Не до нас ему, очередную многоходовочку придумывает. Но сейчас мы напишем письмо, поднимем общественность, запостим стопятьсот тысяч возмущений (ведь он читает тырнеты) и добрый дедушка, наконец, узнает всю правду! И тогда всех плохих накажут, а все хорошие станут плясать под индийскую музыку. Вот тут и заживем! И никакого распада государства.

Здорово придумали, да?

Другие комментаторы считают, что Кадыров решает не путинские, а свои личные проблемы.

Аббас Галлямов

Зачем Кадырову понадобилось выкладывать скандальное видео в публичный доступ? Глава Чечни старается продемонстрировать, что ему по-прежнему никто не указ и он по-прежнему хозяин положения. Доказать свою «силу» на фронте не получилось, ну хоть так.

Кадыров хочет воспроизвести свой любимый контекст, когда он беспредельничает, все возмущаются, а поделать ничего не могут. Проблема только в том, что на этот раз глава Чечни создал серьезную проблему Путину. Каким бы идиотом не был сжегший Коран волгоградец, он всё равно этнический русский и теперь получается, что Путин готов отдать русского на съедение чеченцам. Естественно, что это сильно не понравится большинству россиян, ну а уж «русским патриотам» - тем самым, которые составляют костяк группы поддержки войны, - это вообще как серпом по горлу.

К тому же скандал наложился на прогиб Мединского, который только что согласился исправить свой нашумевший учебник в угоду недовольных им руководителей Чечни, тем самым возмутив многих «русских патриотов» вроде Холмогрова.

У Путина и так с социальной базой проблемы, а тут ещё вот это всё.

Кирилл Шулика

Публикация видео, на котором сын Кадырова избивает обвиняемого в сжигании Корана, и одобрение поступка сына самим Кадыровым появилось не просто так. Это имеет целью отвлечь общественное мнение от разговоров о здоровье главы Чечни. И оно отвлечется. Причем, не на Кадырова, с ним все понятно, а на силовиков, которые должны таким вещам противостоять.

Конечно, сыну Кадырова нет 16 лет и ответственность у него ограниченная, в этом смысле парню мало что грозило бы. Но тут вопрос, естественно, не в нем, Как можно зайти в учреждение ФСИН и кого-то там побить? Вот какой вопрос ставит перед нами Кадыров. И он явно будет интереснее, чем его нахождение в больнице или не в больнице.

Екатерина Винокурова

Как и в прошлый раз, очевидно, запаздывает реакция федеральных силовиков (впрочем, это их прямая вина, что Журавель оказался в СИЗО Чечни, где ему, очевидно, было находиться небезопасно). Нет ни реакции со стороны ФСИН (внутреннее расследование, как вообще несовершеннолетний сын Кадырова попал в СИЗО, как он оказался наедине с заключенным, кто делал видеозапись и так далее), ни реакции Следственного комитета (немедленное ходатайство о переводе или изменении меры пресечения).

Реакция лоялистов была примерно следующей: обязательное напоминание о недопустимости оскорбления чувств верующих, однако напоминание, что все должно быть по закону, и избивать осужденных в СИЗО нельзя. В целом, можно сказать, что поступок Кадыровых — и старшего, и младшего, стал для федерального центра неожиданностью и центру не понравился.

Теперь о тех, кто свои проблемы таким образом решал.

Во-первых, все уже забыли о странных слухах о состоянии здоровья Кадырова-старшего. Более того, та же Собчак, пересказывая свой разговора с Кадыровым, упомянула, что он «живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью».

Если свидетельства издевательств над человеком публиковались ради такого яркого независимого свидетельства — это, конечно, все объясняет, кроме того, почему нельзя было просто дать той же Собчак интервью, чтобы развеять все слухи.

Кадыров позвонил Ксении Собчак по видеосвязи, и она опубликовала пересказ этого разговора в своем телеграм-канале. Беседа Кадырова с Собчак снова стала для комментаторов поводом обсудить здоровье чеченского лидера.

Михаил Шевелев

Это новое слово в коммуникации руководства с населением. В следующий раз, когда понадобится сообщить, что глава какого-нибудь региона жив, здоров и находится при исполнении, я бы рекомендовал массовые порки в прямом эфире. Когда и это приестся, пороть Собчак.

Мария Филимор-Слоним

А ведь каким универсальным оружием многоразового использования оказалась Ксения Собчак! Она и спойлер на выборах, она и рупор (наперсник) Кадырова, она же и диагноз ему ставит (жив-здоров). Интересно, это все оплачивается аккордно или за каждую услугу отдельно?

Дарья Митина

В отличие от абсолютного большинства лопоухих граждан, будущий руководитель союзной Украины Олег Анатольевич Царёв оказался наблюдательным - заметил, что на вчерашней фотке, которую Собчак прилепила в качестве иллюстрации к своему якобы имевшему место телефонному разговору, Рамзан Ахматыч в тёплой куртке с меховым воротником. В Москве, например, вчера было очень тепло - Колобок весь день рассекал в платье с коротким рукавом и принимал солнечные ванны. В Грозном - ещё теплее. В последнее время Рамзан по понятным причинам курсирует между этими двумя точками.

Колобок тоже не лыком шит - нефролог из него ещё тот, но не нужно медицинское образование для того, чтобы сравнить фоточку "с телефона Собчак" с недавними съёмками объекта, проводившего встречи в Москве - с МЧС Куренковым, с собственным дядей в ЦКБ и т.д. Объект на них выглядит гораздо лучше, чем на фото в зимней куртке - не такой отёкший, видно, что в последнее время над ним серьёзно поколдовали врачи. Смекаете?....

Да и вообще зачем звонить Собчак, когда можно напрямую Золотову позвонить:).

Видео избиения ярко демонстрирует изнанку режима в том числе и "патриотам", отмечают в блогах.

Александр Невзоров

Эпохальная сценка испепелила 20 лет пропаганды.

Расставились все точки. Испарились самые последние иллюзии. Кадыровский сынок «с ноги» добил все аргументы редких сторонников путина в цивилизованном мире.

Режим сорвал с себя последнюю маску - и явил истинную рожу.

Если у кого-то и оставались сомнения в том, что он -квинтэссенция зла и мерзости, то теперь их больше нет.

Одиночные попискивания и овечьи «иски» ничего не изменят.

Слишком уж яркая и однозначная картинка.

Грозненское видео намертво вцепилось в мозги миллионам.

И это - прекрасно.

Орки на фронте, наконец-то узнали за что они дохнут: за гитлеризм путина и его «вертикали».

До мобиков, наконец дойдет, что они сражаются совсем не «за родину», а за возможность быть избитыми,опущенными и размазанными по прихоти любого сбрендившего царька.

Ведь в роли Журавеля может оказаться любой «гражданин».

И для этого не обязательно сжигать коран. Достаточно просто «не понравиться».

Сценка в изоляторе рассказала и интеллигенции о ее ближайшем будущем. Она должна, наконец, сообразить что ее ждёт за любое, даже мельчайшее инакомыслие.

Впрочем, и покорность тоже, теперь будет награждаться «с ноги».

Несомненно, путин задумал общественный конструкт покруче ссср-ного и северокорейского.

Кадыров просто сделал и опубликовал наглядную «презентацию» русского будущего. Мощный и убедительный спойлер.