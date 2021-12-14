Источник в правительстве ФРГ: "СП-2" – не единственный объект для санкций

Газопровод "Северный поток – 2" не следует считать единственным предметом дискуссии о возможных новых санкциях против России в связи с кризисом на Украине. Об этом во вторник заявил агентству Reuters источник в правительстве ФРГ. У "Газпрома" есть и другие трубопроводы, поставляющие энергоносители в Европу, отмечается в сообщении Reuters.



Западные страны уже предупреждали Москву о возможном применении жёстких экономических и политических санкций в случае нового нарушения границы Украины российскими вооружёнными силами.

Источник в правительстве ФРГ повторил ранее высказанное в ЕС требование к России: объяснить цели сосредоточения её войск у границы с Украиной.

Агентство Reuters подчёркивает, что до начала саммита Евросоюза, на котором будет обсуждаться напряжённость между Россией и её западными соседями, остаётся два дня.

Источник в правительстве ФРГ высказал мнение, что лучшим ответом на российскую угрозу стала бы не поставка вооружений Украине, а возобновление переговоров между Германией, Францией, Россией и Украиной в так называемом "нормандском формате".