Источники The Guardian: на жёстких блокировках настаивает Путин

Президент России Владимир Путин по-прежнему придерживается жёсткой позиции и не намерен прекращать боевые действия против Украины, считая, что до конца года российские военные способны взять под контроль весь Донбасс, а в случае прорыва фронта - и другие регионы. Об этом со ссылкой на близкие к Кремлю источники пишет британская газета The Guardian в большом материале, посвящённом настроению в российских элитах.

Значительная их часть испытывает на пятый год полномасштабной войны против Украины разочарование в Путине и ощущение тупика, отмечает издание. Перелом в настроениях, как утверждается, произошёл в этом году на фоне неудач на фронте и в особенности - обострившихся внутренних проблем. "Нарастает ощущение приближающейся катастрофы", - цитирует газета некоего представителя крупного бизнеса. "Никто не считает, что завтра все внезапно рухнет. Но приходит понимание, что продолжают приниматься совершенно бессмысленные и саморазрушительные решения. Люди, которые раньше защищали Путина, больше этого не делают", - сказал он.

Большое недовольство в Москве, как подтвердила и поговорившая с Guardian журналистка Ксения Собчак, вызвали в частности ограничения и блокировки в Интернете. Как утверждают источники, некоторые приближённые Путина, включая его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, в частном порядке пытались убедить Путина отказаться от наиболее жёстких ограничений - но Путин, как утверждают источники, не согласился, поскольку доверяет силовым службам. Ранее сообщалось, что "курировать" интернет в последнее время стала Вторая служба ФСБ России, с действиями которых и связаны вызвавшие большой резонанс ограничения, в том числе по отношению к Telegram. "Пока продолжается война, Путин будет делать ставку на силовиков", - сказал ещё один источник, близкий к Кремлю. Ксения Собчак, в свою очередь, предположила, что российские власти уже принципиально приняли решение о блокировке всех зарубежных соцсетей, а реализовано оно может быть "в следующем году".

Издание заключает, что, несмотря на рост недовольства, возникновение заговора элит против Путина по-прежнему крайне маловероятно, в частности его собеседники отвергли данные одной из европейских разведок о том, что переворот якобы мог бы готовить Сергей Шойгу. Источник, недавно встречавшийся с Путиным, утверждает, что, несмотря на недоверие и страх элит, российский президент "по-прежнему контролирует ситуацию".