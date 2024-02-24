Источники в ГУР подтвердили уничтожение российского А-50

Источник в Главном управлении разведки Украины (ГУР) подтвердил Русской службе Би-би-си, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса С-200.

Ранее о том, что Силы обороны Украины сбили российский самолет А-50 из советского ЗРК С-200, со ссылкой на свои источники в ГУР написало издание "Украинская правда". Один из собеседников издания также утверждает, что в сбитом 23 февраля самолёте погиб экипаж из 10 человек.

"Все 10 россиян, которые были в самолете, погибли. Среди них - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант", - приводит слова источника "Украинская правда".

Независимых подтверждений этой информации нет. В Минобороны России сведения не комментировали.

Накануне источники в Силах обороны Украины заявили, что российский А-50 был сбит украинскими военными над территорией Азовского моря. Российские провоенные блогеры при этом писали о "дружественном огне".

14 января над Азовским морем был сбит другой А-50, и тогда среди версий, которые приводили российские комментаторы, также назывался "дружественный огонь", отмечает Би-би-си.

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