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Историка Тамару Эйдельман заочно приговорили к 8 годам колонии

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Тамара Эйдельман
Тамара Эйдельман

Мосгорсуд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы историка Тамару Эйдельман по обвинению в "реабилитации нацизма" и распространении "военных фейков". Об этом сообщает "Медиазона".

По версии обвинения, в мае 2024 года Эйдельман опубликовала авторскую программу, в которой содержались "высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны", а в июле 2024 года "распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию" об армии России.

Тамара Эйдельман, историк и просветительница, автор ютуб-канала "Уроки истории с Тамарой Эйдельман", уехала из России после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Она открыто выступает против войны.

В сентябре 2022 года Минюст России внес Эйдельман в реестр "иностранных агентов", после чего суды несколько раз назначали ей штрафы по статье о неисполнении обязанностей "иноагента". В декабре 2024 года ее также оштрафовали по административному протоколу о "дискредитации" армии России из-за интервью журналисту Юрию Дудю.

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