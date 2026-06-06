"Советские наблюдали за ним". Как КГБ вербовал агента ЦРУ Флотта

Американец Фредерик Флотт, умерший в 2006 году, во времена холодной войны работал дипломатом в различных посольствах США, а также был агентом ЦРУ под дипломатическим прикрытием. КГБ СССР присвоил ему кодовое имя "Дуглас" и десятилетиями пытался завербовать его и сделать двойным агентом, и не исключено, что в 1970-е годы им это удалось.

Это стало известно из неопубликованных русскоязычных документов КГБ под названием "Архив Митрохина", к выпискам из которых получили доступ журналисты Радио Свобода. Эти документы названы в честь Василия Митрохина, архивариуса КГБ, который десятилетиями собирал тысячи страниц заметок агентов советской, а затем российской спецслужбы, а затем тайно вывез их, сбежав в Великобританию в начале 1990-х годов.

Кто такой Фредерик Флотт

В сентябре 1955 года, в начале холодной войны, молодой американский политик Роберт Ф. Кеннеди, брат будущего президента США, прибыл в Москву в рамках необычного автомобильного путешествия по Советскому Союзу. Попутчиком Кеннеди, который тогда еще даже не был сенатором США, был видный судья Верховного суда США Уильям Дуглас. Их переводчиком во время двухмесячной поездки был русскоязычный бывший офицер армии США. Его должность в посольстве США в Тегеране обеспечивала ему прикрытие как агенту ЦРУ. Переводчика звали Фредерик Флотт.

Когда Кеннеди вернулся в Соединенные Штаты, его поездка по закрытой для внешнего мира стране привлекла широкое внимание. Политическая карьера политика пошла в гору, как и карьера его старшего брата Джона, будущего президента.

Поездка также привлекла внимание к Флотту — но уже со стороны КГБ. Советская разведка присвоила американцу кодовое имя "Дуглас" и начала следить за ним. В течение следующих двух десятилетий они собирали информацию о его работе и надеялись завербовать его и использовать в качестве шпиона.

На нескольких страницах "архива Митрохина", к которому получили доступ журналисты Радио Свобода, подробно описываются взаимодействия КГБ с американцем под кодовым именем "Дуглас" и слежка за ним. Кодовое имя "Дуглас" используется на многих страницах, но в досье также упоминается имя человека — "Флотт" с сопутствующими биографическими сведениями, которые соответствуют государственной карьере Флотта.

Среди наиболее интригующих утверждений из "архива Митрохина" — упоминание, что в июне 1974 года КГБ оплатил поездку Флотта в Москву из Джакарты, где тот работал политическим сотрудником посольства США, а также выплатил американцу 10 тыс. долларов, что было санкционировано лично главой КГБ СССР Юрием Андроповым. Также в "архиве Митрохина" есть сведения, что Флотт якобы предоставил сотрудникам КГБ в Вашингтоне более 100 секретных телеграмм Госдепартамента в середине 1970-х годов.

На описание Флотта в "архиве Митрохина" первым наткнулся Кевин Риле, бывший аналитик американской разведки, исследователь и преподаватель по вопросам разведки и международной безопасности в Университете Брунеля в Лондоне. Именно он поделился оригинальным файлом с Радио Свобода.

"Это неизвестное дело о шпионаже. И это необычно, потому что это дело времен холодной войны, о котором никто раньше не слышал", — говорит Риле. Он отдельно отмечает, что неясно, почему имя Флотта не было засекречено MI6, учитывая, что британская спецслужба, которой принадлежит "архив Митрохина", либо скрывала многие оригинальные документы, либо проводила их масштабную редактуру.

Флотт ушел в отставку с государственной службы США в 1978 году и умер в 2006 году. Его родственники и друзья говорят, что никогда не слышали обвинений в том, что он мог быть советским шпионом или работать с КГБ в каком-либо тайном качестве. И считают подобные обвинения абсурдными.

Его племянник, Роберт Флотт, заявил, что если "дядя Фред" и общался с КГБ, то, скорее всего, это было санкционировано его начальством – возможно, даже в рамках кампании дезинформации.

"Мне трудно поверить, что он стал бы передавать секретную информацию, которая была бы подлинной, – сказал племянник Флотта, который сейчас живет в Калифорнии, в интервью Радио Свобода. – Я скорее склонен считать, что он передавал дезинформацию или информацию, которая не наносила бы вреда американским военным или правительству США. Для Фреда было бы вполне в его духе считать себя своего рода двойным агентом".

"Разглашать секреты без какого-либо плана? Черт возьми, нет. Ни малейшего шанса. Но со злым умыслом, чтобы навредить врагу? Да, – говорит Джим Мэттикс, деловой партнер Флотта после его выхода на пенсию и его близкий друг в последние годы его жизни. – Я знаю о Фреде то, что он был невероятным патриотом, и я уверен, что ему бы понравилось действовать скрытно".

"Предлагаем на брифинге не раскрывать истинную должность Флотта"

Фредерик Флотт родился в марте 1921 года, он был старшим из трех братьев. Он вырос недалеко от Чикаго, окончил Карлтонский колледж гуманитарных наук в Миннесоте, известный как кузница кадров для дипломатической службы США.

Во время Второй мировой войны Флотт служил в Северной Африке, Италии, а затем во Франции, где в последние месяцы войны работал с французским подпольем и помогал им в борьбе против немцев. Согласно семейным записям, он дослужился до звания майора.

После окончания Вашингтонской школы международных исследований имени Джона Хопкинса — также известной как кузница кадров как для дипломатов и сотрудников разведки — Флотт был направлен в Париж и Мадрид.

В интервью, которые он давал спустя годы после выхода на пенсию, Флотт говорил, что помимо французского, он также изучал русский язык, а впоследствии выучил немецкий, испанский, португальский и итальянский.

Через несколько месяцев после поддержанного США и Великобританией переворота в Иране 1953 года, свергнувшего премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка (Моссадега), Флотт был направлен политическим офицером в посольство США в Тегеране. По его словам, в Иране в то время советские агенты пытались спровоцировать беспорядки.

"Меня, вероятно, отправили туда, потому что я говорил по-русски, — сказал Флотт в одном из интервью. — Они решили, что пришлют парня, который, если русские придут, сможет с ними разобраться".

Согласно "архиву Митрохина", Флотт впервые привлек внимание КГБ именно в Тегеране. В КГБ тогда Флотту дали кодовое имя "Дуглас", но почему было выбрано именно оно, неясно.

В материалах КГБ сказано, что Флотт имеет шотландские корни, общителен и охотно принимает предложения на завтраки и обеды.

В августе 1955 года американский посол приказал Флотту сопровождать Роберта Ф. Кеннеди и судью Верховного суда Уильяма Дугласа в автомобильной поездке по Советскому Союзу. Поездка широко освещалась в американских газетах; судья Дуглас впоследствии написал путевые заметки от первого лица для журнала.

По словам Митрохина, КГБ во время этой поездки привлек к работе студентку Московского института внешней торговли Нинель Лютину, чтобы та попыталась "сблизиться" с Флоттом. Но американец отказался от ее предложений.

Через несколько месяцев после поездки в СССР Кеннеди был допрошен ЦРУ по вопросам, представляющим интерес для разведывательного агентства: диаметрам советских трубопроводов; высоте нефтяных вышек в Баку и другим. Это интервью политика ЦРУ было рассекречено в прошлом году и вошло в число 64 тыс. документов ЦРУ, которые распорядился обнародовать президент Дональд Трамп.

В архивах ЦРУ также есть служебная записка, составленная одним из должностных лиц агентства, в которой советуется не сообщать Кеннеди о настоящем работодателе Флотта. "Можем ли мы предложить на брифинге не раскрывать истинную должность Флотта?" — сказано в ней.

"Кеннеди не знает о связях Флотта", — также гласит рукописная пометка на полях этого документа.

Агент по имени "Дита"

После Тегерана Флотт в конце 1950-х и начале 1960-х годов был направлен в американские дипломатические представительства в Женеве (Швейцария) и Бонне (Западная Германия). В то время он снова побывал в Советском Союзе — в качестве советника промышленника Луи Кэбота (Louis W. Cabot, глава химической компании Cabot Corp., также был членом Президентской комиссии по управлению обороной, созданной в 1985 году президентом Рональдом Рейганом – ред.).

"Во время этой поездки, — говорится в "архиве Митрохина", — Флотт избегал любых критических замечаний. Он задавал много вопросов о жизни [в СССР], но не задавал вопросов такого рода, которые могли бы дать основания подозревать шпионаж".

В 1960-х годах Флотт также играл ключевую закулисную роль в качестве спецпомощника тогдашнего посла США во Вьетнаме Генри Кэбота Лоджа-мл., известного американского дипломата и политика. Во время поддержанного ЦРУ переворота во Вьетнаме в ноябре 1963 года, в результате которого президент Южного Вьетнама был свергнут и убит, Флотту было поручено сопроводить из страны на американском военном самолете детей Чан Ле Суан, невестки президента Вьетнама и женщины, официально известной как мадам Ню, а неофициально — как первая леди Вьетнама.

Согласно его некрологу, работа Флотта во Вьетнаме включала консультирование и перевод для высокопоставленных американских чиновников, включая министра обороны Роберта Макнамару и генерала Максвелла Д. Тейлора, также он был консультантом президента Линдона Джонсона.

В 1965 году, как указано в "архиве Митрохина", Флотт перешел из ЦРУ на работу в Государственный департамент.

Год спустя, в июле 1966 года, когда Флотт находился в краткосрочной дипломатической командировке в Израиле, КГБ снова попытался познакомить его с советским агентом, на этот раз под кодовым именем "Дита".

"Она отзывалась о нем как о шпионе, но он не стремился углубить с ней отношения", — говорится в документе.

Билет "Аэрофлота" в Москву

Среди самых поразительных утверждений в "архиве Митрохина" о Флотте — то, что КГБ оплатил его поездку в Москву из Джакарты в июне 1974 года. Годом ранее Флотт был направлен в Индонезию в качестве политического советника посла США в этой стране Фрэнсиса Гэлбрейта.

В Джакарте Флотт регулярно общался с несколькими советскими чиновниками: об этом он сам рассказал много лет спустя в интервью, которое сейчас хранится в архиве Библиотеки Конгресса.

"Посол Гэлбрейт попросил меня заниматься отношениями, если таковые имелись, с советским посольством, — рассказывал Флотт в одном из интервью. — Я много времени уделял тому, чтобы оценивать их, поддерживать с ними связь. Нам бы хотелось иметь свой канал. Я не очень интересовался чисто индонезийскими темами".

В "архиве Митрохина" сказано, что в январе 1974 года Флотт якобы поделился с офицером КГБ в Джакарте, который имел кодовое имя "Петраков", подробностями разговора между послом США и министром иностранных дел Индонезии. По его словам, они обсуждали дело американского дипломата, подвергшегося нападению в Ленинграде в том же месяце. Флотт также передал КГБ секретные телеграммы Госдепартамента о визите заместителя госсекретаря. Согласно "архиву Митрохина", Флотт также выразил агенту КГБ заинтересованность в поездке в Советский Союз, но при этом пожаловался, что стоимость авиабилетов туда слишком высока.

В январе того же года, согласно "архиву Митрохина", председатель КГБ Андропов лично санкционировал покупку для Флотта билета самолетом "Аэрофлота" из Джакарты в Москву, а затем в Нью-Йорк в июне 1974 года.

"Решив, что вербовка "Дугласа" должна происходить в СССР, ему был предоставлен бесплатный авиабилет из Джакарты в Нью-Йорк и обратно", — говорится в досье.

Андропов также уполномочил главу Первого управления КГБ Виктора Чернышова выплатить Флотту деньги. Согласно "архиву Митрохина", Флотт получил 10 тыс. долларов — за ранее предоставленную информацию, а также 600 рублей на карманные расходы в Москве.

По данным записей Митрохина, Флотт находился в Москве с 17 июня по 10 июля 1974 года. Находясь в советской столице, он встречался с сотрудниками посольства США, а также с главой Первого управления КГБ Виктором Чернышовым. Он также якобы согласился встретиться с офицерами КГБ после завершения своей работы в Джакарте и переезда в Вашингтон.

Никаких известных публичных записей о том, что Флотт ездил в Москву в июне 1974 года, в иностранных архивах нет.

В следующем году Флотта действительно перевели обратно в Вашингтон: он работал в Госдепартаменте США над различными вопросами, включая международное морское право.

Но, согласно "архиву Митрохина", в это время американец якобы продолжил работать на КГБ: в течение следующих нескольких лет он предоставил советской разведке более 100 секретных телеграмм Госдепартамента по различным темам. Это сотрудничество прекратилось в марте 1978 года, когда КГБ получил информацию, что ФБР, возможно, начало следить за встречами Флотта с советскими чиновниками. После этого советская спецслужба прекратило с Флоттом контакты.

Можно ли верить "архиву Митрохина"?

Подробности преследования Флотта Москвой находятся в неопубликованных русскоязычных документах КГБ под названием "Архив Митрохина". Эти документы названы в честь Василия Митрохина, главного архивариуса КГБ СССР, который годами собирал тысячи страниц заметок, а затем тайно вывез их, сбежав в Великобританию в начале 1990-х годов.

Митрохин десятилетиями работал в КГБ. Изначально он работал в качестве агента советских спецслужб в ГДР, но неудачно, поэтому его вернули обратно в Москву. Там ему было поручено курировать архивы Первого управления КГБ, которое руководило шпионской деятельностью агентства за рубежом. Когда агентство перенесло свои архивы из штаб-квартиры на Лубянке в пригород Москвы, Митрохину было поручено каталогизировать их и систематизировать.

Митрохин был разочарован работой в КГБ и нарушениями прав человека в Советском Союзе. Вдохновленный писателем-диссидентом Александром Солженицыным, он переписывал заметки из архивов, которые разбирал, тайно вывозил их на свою дачу, а затем печатал и прятал машинописные страницы в подвале.

В 1992 году Митрохин обратился в посольство США в Риге, предложив ему себя как информатора и свои многочисленные архивы. Американские чиновники отнеслись к его предложению с сомнением, поэтому затем архивариус обратился к консульство Великобритании в Вильнюсе. Там оценили ценность его архива, и в 1992 году Митрохин бежал в Великобританию, передав свои файлы британской разведывательной службе MI6. Она проанализировала и отредактировала документы, а также сообщила ЦРУ и другим ведомствам о наличии американцев среди информаторов КГБ. Получив информацию от МИ-6, ЦРУ и другие западные разведывательные агентства выявили бесчисленное количество информаторов, шпионов и "нелегалов", которых КГБ удалось внедрить на Запад за прошлые десятилетия.

До публикации отредактированных машинописных заметок Митрохина на русском языке в 2014 году Кембриджским университетом были изданы две книги об этих файлах. Сам архивариус умер в 2004 году.

Исследователи, изучавшие архив Митрохина, в целом считают его чрезвычайно надежным — как из-за места работы Митрохина, так и потому, что многие детали, содержащиеся в документах, были независимо подтверждены. Они обнаружили лишь незначительные расхождения в документах.

"Он делал скрупулезные записи, — говорит об "архивах Митрохина" Марк Крамер, директор программы исследований холодной войны в Центре Дэвиса Гарвардского университета. — Материалы Митрохина были чрезвычайно важны для контрразведки. Они определенно входят в число одной или двух лучших коллекций общедоступных материалов".

Однако можно ли верить именно куску о вербовке КГБ Фредерика Флотта? У исследователей нет однозначного мнения по этому поводу. Радио Свобода направило запросы в Госдепартамент США, ФБР и ЦРУ в соответствии с Законом о свободе информации. Мы запросили файлы о Флотте и его карьере или о том, находился ли он вообще под наблюдением ФБР.

ЦРУ не ответило на запрос о комментарии.

"Тот факт, что КГБ так пристально следили за [Флоттом], несколько удивителен, — сказал раскопавший историю Флотта исследователь Кевин Риле в интервью Радио Свобода. — Советские кураторы, по-видимому, считали его доступным, поэтому они наблюдали за ним два десятилетия. Это долго: потребовалось много терпения, чтобы наблюдать за человеком в надежде, что он в конце концов сдастся".

"Если кто-то проявляет готовность (к сотрудничеству) и обращается к коллеге из советского посольства в Джакарте со словами: "Я бы с удовольствием полетел в Москву, но это слишком дорого", — это то, за что КГБ может зацепиться, — замечает Риле. — Так что я считаю, что это (сотрудничество Флотта с КГБ) было очень и очень вероятно".

На вопрос о том, возможно ли, что секретные телеграммы и другая информация, которую Флотт передавал КГБ, были дезинформацией или просто бесполезными — например, ложными зацепками или информацией, уже находящейся в открытом доступе, Риле говорит, что подготовка таких документов была бы слишком сложной, чтобы Флотт мог делать это самостоятельно. В других архивах, по его словам, нет никаких известных признаков того, что Госдепартамент знал об этой деятельности Флотта и помогал ему в ней.

Риле говорит, что также направил запрос в ФБР в соответствии с Законом о свободе информации, запрашивая документы, указывающие на то, что агентство следило за Флоттом. По словам исследователя, ему сообщили, что они не смогли найти таких записей.

"Вы бы не смогли выведать у него факты даже с помощью лома"

После выхода на пенсию в 1978 году Флотт жил в квартире недалеко от знаменитого вашингтонского комплекса Уотергейт (он стал известен после скандала с прослушкой, который привел 9 августа 1974 года к отставке американского президента Ричарда Никсона). Он консультировал частные компании, включая саудовского нефтяного гиганта "Арамко".

После распада Советского Союза в 1991 году Флотт занимался консультационным бизнесом с упомянутым выше Джимом Мэттиксом: они пытались создать программы дистанционного обучения в Узбекистане и других недавно обретших независимость странах бывшего СССР.

"Фред однажды пошутил о том, что "в те времена мы творили ужасные вещи с русскими", — сказал Мэттикс в интервью Радио Свобода. — Я мог догадаться, что это были за вещи, но вы бы не смогли выведать у него факты даже с помощью лома".

Флотт никогда не был женат, у него не было прямых наследников на момент его смерти в 2006 году. Его племянница и племянник говорят, что помогали разбирать вещи в вашингтонской квартире дяди — среди них было много памятных предметов из его многолетних путешествий и зарубежных постов: оружие, самовары, ковры. Также они нашли семь единиц оружия и боеприпасы к ним, которые Флотт приобрел в разные годы. Семья передала оружие в полицию Вашингтона.

Племянница Флотта, Синтия Карпентер, сказала, что в квартире были также предметы, напоминающие о профессиональных контактах, которые Флотт установил за годы работы: дорогое пальто, которое ему одолжил Генри Кэбот Лодж и личное письмо от Роберта Кеннеди с благодарностью Флотту — за присутствие на похоронах его брата, убитого президента США Джона Кеннеди.

Семья также была удивлена, обнаружив швейцарский банковский счет на имя Флотта: его пришлось закрыть для урегулирования наследства.

Синтия Карпентер говорит, что была потрясена описанием деятельности Флотта в файлах КГБ.

"Это просто не сходится, — говорит племянница Флота. — Он был ярым антикоммунистом. Элементы шпионажа всегда присутствовали, но я просто не могу представить, чтобы он шпионил в пользу русских".