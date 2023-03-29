"Обман, коррупция и показуха". История самой большой школы в России



"Школа 800" на 4550 учеников должна была не только стать подарком Нижнему Новгороду к 800-летию, но и служить витриной достижений российского среднего образования. По факту же вся история строительства этой самой большой школы страны превратилась в череду скандалов, которые продолжаются и сейчас, после введения в строй первого корпуса.

Во время его презентации президенту Путину губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что "это будет одна из лучших государственных школ в стране". Однако родители школьников выяснили, что на самом деле город получил частное заведение со странными правилами приема, но при этом с гигантским бюджетным финансированием.

Это большой, беспрецедентный проект в истории нашей страны

Идея построить инновационную школу с тремя корпусами на полторы тысячи учеников каждый появилась за два года до юбилея Нижнего Новгорода. В качестве схемы строительства "Школы 800" выбрали концессию: за возведение трех главных корпусов и одного вспомогательного должна была отвечать группа компаний "Просвещение", а региональные власти обещали до 2034 года компенсировать концессионеру затраты с процентами.

Закладка первого камня школы состоялась 1 июня 2020 года при виртуальном участии министра просвещения России Сергея Кравцова. "Это большой, беспрецедентный проект в истории нашей страны. Я думаю, что и в мире таких школ не много. Я надеюсь, что школа будет построена в срок", – говорил тогда Кравцов.

Предполагалось, что "Школа 800" примет учеников 1 сентября юбилейного для Нижнего Новгорода 2021 года. Ввод трех корпусов в спальных районах города должен был снять проблему дефицита мест в городских школах. Но все пошло не по плану с первых же месяцев строительства. Во-первых, оно началось еще до утверждения проекта госорганами. Это можно было бы объяснить желанием сдать объекты как можно скорее, но будущее показало, что концессионер не склонен был торопиться.

Во-вторых, выяснилось, что ГК "Просвещение" и не планировала вкладывать в проект собственные средства. Общая стоимость "Школы 800" на старте проекта составляла шесть с половиной миллиардов рублей, из них полтора миллиарда получило региональное правительство в качестве субсидии из федерального бюджета, еще полмиллиарда – вклад областного бюджета.

Остальные миллиарды "Просвещение" получило в виде кредита от Сбербанка, причем только в конце 2021 года. При такой схеме финансирования эффективность концессии, казалось бы, должна вызывать сомнения – ведь власти региона и сами вполне могут получить банковский кредит. Но ничто не могло поколебать энтузиазма областных чиновников: еще на ранней стадии проекта "Школа 800" было объявлено, что по той же концессионной схеме в регионе будут построены еще 11 школ.

Наконец, как выяснили нижегородские журналисты, для финансирования мегастройки была выбрана модель с "фирмами-прокладками": "Просвещение" переводило суммы Дирекции по строительству Нижегородской области, эта правительственная структура переправляла их следующему участнику цепочки – ООО СК "Столица Приволжья", чьи учредители напрямую связаны с первой концессионной компанией "Просвещение".

Между тем темпы строительства в 2020 и 2021 годах оказались далекими от плановых. Концессионное соглашение предусматривало, что уже 1 августа три главных корпуса школы и один вспомогательный, в городе-спутнике Бор, будут сданы. Дальше всего продвинулось возведение корпуса в микрорайоне Верхние Печёры, но и здесь до готовности было далеко. Корпуса в Сормовском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода отставали еще сильнее, а борский корпус даже не начинали строить.

Тем не менее, вплоть до мая 2021 года губернатор Глеб Никитин не отказывался от изначальных обещаний:

– Мы поставили перед собой чрезвычайно амбициозную задачу – начать обучение в "Школе 800" 1 сентября 2021 года. И главное, несмотря на сжатые сроки строительства, соблюсти все требования к качеству и безопасности объекта, – заявлял нижегородский губернатор.

В августе стало известно, что в ходе мегастройки появилось первое уголовное дело. Был арестован за взятку главный энергетик Дирекции по строительству, который обещал одному из поставщиков металлоконструкций обеспечить подряд на работы в "Школе 800" – в обмен на 600 тысяч рублей и автомобиль "Мерседес".

Первоначальные сроки строительства были сорваны, но, как выяснилось позже, не в последний раз. Чиновники в качестве нового ориентира называли и конец 2021 года, и весну 2022-го, и 1 сентября того же года, но каждый раз ввод в эксплуатацию даже наиболее готового корпуса в Верхних Печёрах переносился. Летом прошлого года прокуратура Нижегородской области вынесла региональному министру образования предостережение о недопустимости срыва сроков. В нижегородских критических публикациях "Школа 800" превратилась в "Школу 801", а затем и в "Школу 802", поскольку полностью концессионное соглашение не выполнено до сих пор.

Вопросы к строительству были и у инспекции Госстройнадзора. Дважды она выявляла многочисленные нарушения на всех объектах: отход от проектных материалов, ржавые и дефектные металлоконструкции и многое другое. Концессионер предписания контролирующего органа не выполнил. Тем не менее в ноябре 2022 года первый из корпусов "Школы 800" был принят инспекцией. Остальные всё еще не сданы.

30 ноября верхнепечерский корпус представили президенту Путину. Вновь звучали слова об уникальности проекта и о "невероятных возможностях" для детей. Но скандальная репутация этого образовательного центра связана не только с этапом строительства, но и с образовательной стороной проекта.

Первый набор детей в будущую школу прошел в конце 2020 года, еще на этапе фундаментов. На сайт образовательного центра поступило более 4000 заявок от родителей, но позже этот набор был аннулирован.

Только на этапе возведения корпусов сменилось пять директоров школы. Кто-то просто не справился и был переведен на другой участок, кто-то сам оценил масштаб проблемы и предпочел уволиться. В одном из случаев также не обошлось без уголовного дела: в начале 2022 года в офисе еще не построенной школы прошли обыски, а в апреле было возбуждено дело о мошенничестве при закупке оборудования – его закупочная цена превысила рыночную на шесть миллионов.

Последний год "Школу 800" возглавляет Марк Сартан. Его считают известным профильным специалистом, реализовавшим проект "Точка будущего" в Иркутской области. Заступая на новый пост, Сартан признавал существование негативного имиджа нижегородского образовательного проекта и ставил перед собой задачу переломить это отношение. Но именно в период директорства Сартана обострилось противостояние чиновников от образования и родителей школьников.

Жителей микрорайона Верхние Печёры возмутило то, что "Школе 800" присвоен статус автономной образовательной организации, и это освобождало ее от необходимости набирать прежде всего детей из окрестных кварталов. Между тем еще в 2018 году Нижегородский районный суд признал: ближайшая к "Школе 800" муниципальная школа переполнена настолько, что это "способствует возникновению и распространению инфекционных заболеваний" и "представляет угрозу жизни и здоровью человека".

Объявляя о старте проекта "Школа 800", региональные власти обещали решить проблему дефицита школьных мест. Но в мае прошлого года были опубликованы правила приема в школу, которые отличались от требований Минпросвещения.

"Школа 800 задумывалась сразу как проект федерального значения! И поэтому право обучаться в Школе 800 должно быть у каждого школьника Нижегородской области. Задача проекта - расширить возможности для всех!" – писал в начале мая директор Марк Сартан.

Инициативная группа родителей возмутилась, подключила прокуратуру. В октябре прошлого года "Школа 800" отменила правила приема, заявив, что новая версия появится ближе к срокам окончания стройки.

"Извините, как правила приема могут зависеть от срока окончании строительства?! Пишите правду: "Прокуратура отменила пункт правил о приоритетном приеме в школу детей сотрудников". Надеемся, скоро и вся школа (муниципальная) будет принадлежать микрорайону, как заявляли высокие руководители в 2020 году", – возмутилась одна из активисток Татьяна Сигова.

Более того, пришлось вмешаться губернатору Никитину, который подтвердил, что у жителей микрорайона будет возможность отдать своих детей в новую школу в приоритетном порядке. Но пока это "разовая акция", не закрепленная в правилах приема.

"Процедура приема будет полностью прозрачной и соответствующей законодательству. То есть на условиях равенства доступа – для всех, у кого есть право на получение образования соответствующего уровня", – пообещали в школе.

Как выяснилось, под "равенством доступа" при наборе учеников младших классов подразумевались правила по скоростному нажатию родителями клавиши "Забронировать время [подачи документов]". В итоге всё решали миллисекунды: набор в третий класс завершился через 0,832 секунды после старта приема, в четвертый – за 0,453 секунды. А в первом классе зафиксирован абсолютный рекорд, достойный чемпионов по киберспорту: кому-то из родителей удалось нажать клавишу ровно в 9 часов утра – вплоть до тысячных долей секунды.

Родители школьников в своем телеграм-канале "Верните Школу 800!" говорят, что такими правилами набора должен вплотную заняться "Отдел К" полиции. Но и это не главная претензия активистов: по всему городу идет сбор подписей под письмами губернатору Никитину и президенту Путину с требованием признать "Школу 800" муниципальной. Инициативная группа нашла документы, подтверждающие, что еще с конца 2000-х годов на месте корпуса "Школы 800" планировалась именно муниципальная школа. При этом местные жители нашли другой документ, согласно которому "Школа 800" является частной собственностью. Это выписка из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО).

По данным Радио Свобода, в 2023 году на финансирование АНОО "Школа 800" выделено почти 500 миллионов бюджетных рублей. Пока в единственном построенном корпусе учатся 500 детей, с 1 сентября предполагается набор и в два оставшихся корпуса – но даже в этом случае нормативы содержания на одного ученика в частной "Школе 800" на порядок выше муниципальных норм (в Нижнем Новгороде это 50 тысяч рублей на ученика в год).

"У губернатора был выбор: перестать подвергать угрозе жизни и здоровье детей (что происходит как минимум четыре года, подтверждено решением суда по школе 103), обеспечить учебными местами детей, (…) или отдать новое школьное здание частной школе. Выбор неверен. Но возможно его изменить", – пишет активистка Ирина Усова.

Пока под письмами президенту и губернатору собрано около 600 подписей. Инициативная группа продолжает работу. Но вот последняя официальная новость о "Школе 800": контрольно-счетная палата области выявила, что при строительстве школьного корпуса неэффективно были потрачены 5,6 млн руб. на смонтированную молниезащиту, которая "не подлежит применению".