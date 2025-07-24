ISW: Россия искажает суть внутренних протестов в Украине

Россия использует внутренние протесты в Украине как инструмент информационной войны, чтобы дискредитировать украинское руководство и ослабить международную поддержку Киева. Об этом говорится в отчёте американского Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, кремлёвские пропагандисты и чиновники искажают суть протестов, представляя их как антивоенные и направленные против Зеленского. В частности, утверждается, что украинская власть коррумпирована и прикрывает хищения западной помощи. Такая риторика звучит и в Госдуме РФ, и в российских СМИ.

Пропаганда строится на ложных обвинениях в хищении западных средств, хотя, как подчёркивают аналитики, большая часть американской помощи Украине расходуется внутри США — на производство оружия и боеприпасов, обучение украинских военных и разведку.

ISW отмечает, что Россия использует протесты в Украине для создания иллюзии внутреннего раскола и усталости украинцев от конфликта. Это часть кремлёвской стратегии: затянуть войну, ослабить поддержку Запада и добиться преимущества на фронте.

В отчёте подчёркивается, что Кремль будет и дальше искажать факты, чтобы посеять разногласия между Украиной и её союзниками.

22 июля Верховная Рада приняла закон №12414, который, по мнению критиков, ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Закон вызвал протесты в Киеве, Львове, Днепре и Одессе. Глава НАБУ призвал президента наложить вето, однако Владимир Зеленский подписал закон, заявив о необходимости "очистки" антикоррупционных органoв от влияния РФ.

За день до этого СБУ и другие спецслужбы Украины провели обыски и задержали сотрудника НАБУ по подозрению в шпионаже в пользу России. НАБУ сообщило, что ранее СБУ уже проверяла этого сотрудника и не нашла доказательств его вины.