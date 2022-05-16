ISW: Россия сосредоточится на взятии под контроль Луганской области

Российское командование, по всей видимости, отказалось от планов крупномасштабного окружения украинской группировки в Донецкой области и теперь направляет основные усилия на взятие под контроль Луганской области. Такова оценка специалистов американского Института изучения войны (ISW). В опубликованном в воскресенье докладе ISW говорится, что в ближайшее время приоритетной задачей для российских войск станет овладение городом Северодонецк.

"Российские силы продолжают скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что может привести к меньшему окружению украинских войск, чем предполагалось изначально", - утверждают эксперты.

Бои в последние дни идут на подступах к Северодонецку - городу с довоенным населением более 100 тысяч человек. Украинские военные накануне опубликовали видео подрыва мостов, ведущих в город от занятого российскими войсками города Рубежное. Сам город и соседний Лисичанск страдает от обстрелов.

Северодонецк находится на восточном берегу реки Северский Донец, что делает его более удобной целью для атаки, чем Лисичанск, расположенный на западном, высоком, берегу. В последние дни российские войска пытались форсировать реку в районе Белогоровки, к северо-западу от Лисичанска. Успех этого маневра поставил бы украинские войска в двух городах перед угрозой окружения. Однако, судя по многочисленным сообщениям, российские войска потерпели неудачу и понесли большие потери. The New York Times в понедельник отмечает, что даже российские прокремлёвские блогеры и журналисты подвергают командование резкой критике после этой операции. Минобороны России ситуацию не комментировало.

С конца марта российские войска вели наступление с севера - из Харьковской области, и с юга, из Запорожской, стремясь окружить большую группировку украинских войск в Донецкой и Луганской областях. Однако сейчас это наступление фактически остановилось. По оценке ISW, замкнуть кольцо окружения наличными силами вряд ли невозможно. По мнению аналитиков, у российской армии фактически закончились боеспособные резервисты. Ранее британская разведка выступила с утверждением, что крупное наступление России в Донбассе в ближайшие 30 дней вряд ли возможно.

Задача полностью занять Луганскую область выглядит более реалистичной - для этого необходимо взять Северодонецк, Лисичанск и несколько небольших посёлков. 90 процентов области, по словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, сейчас под контролем России. Москва считает эту область независимой от Украины "Луганской народной республикой". Занятие всей её территории, наряду с Донецкой областью, называлось Кремлём одной из целей войны.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил, что Россия перебрасывает военных из Харьковской области под Северодонецк. В последние дни Украина вернула себе ряд населённых пунктов под Харьковом. В нескольких местах украинские военные вышли на линию границы с Россией.

Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором украинские военные, стоя у пограничного столба, говорят, что вышли "на разделительную полосу с Россией, страной-оккупантом". "Мы дошли, господин президент, мы здесь", - обращаются они к президенту Украины Владимиру Зеленскому.