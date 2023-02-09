ISW: в Луганской области началось наступление российских войск

Ожидавшееся большое наступление российских войск на границе Луганской и Харьковской области Украины началось. Об этом говорится в ежедневном отчёте вашингтонского института изучения войны.

Согласно выводам экспертов ISW, основанных на открытых источниках, российские войска наступают на всём участке Сватово-Кременная, особенно к северо-западу от Сватово - недалеко от Купянска и западнее Кременной (находится под контролем российской армии).

В ISW отмечают, что о начале наступления свидетельствует привлечение к наступательным операциям в этом районе не менее трёх крупных российских дивизий.

В наступлении, по данным ISW, участвуют части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) при поддержке частей 76-й воздушно-десантной дивизии и частей Южного военного округа.

Однако пока российская группировка задействовала не все резервы. В бой ещё не вступила 2-я мотострелковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, переброшенная в Луганскую область после переформирования на территории Беларуси в январе, говорится в отчёте вашингтонского института изучения войны.

По мнению военных экспертов, сам факт наступления говорит о том, что на этом участке российская армия перехватила инициативу, утраченную в августе прошлого года. Однако то, что наступление началось, еще не означает, что оно будет успешным. После того, как будут исчерпаны накопленные резервы живой силы и техники, у Украины появится возможность вернуть инициативу и начать контрнаступление, считают эксперты ISW.

Американская разведка и западные аналитики с начала года не исключали, что Москва готовит новое наступление в ближайшие недели или месяцы, воспользовавшись, в том числе истощением запасов боеприпасов у украинской армии. В последние дни появляется всё больше прогнозов о том, что Россия может начать наступление, чтобы опередить прибытие в Украину новых партий современной боевой техники.

На прошлой неделе глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российская армия стягивает резервы и военную технику в Луганскую область Украины, чтобы начать наступление на западе региона после 15 февраля. Ту же дату газете Financial Times передал анонимный источник, названный советником украинской армии.

Издание писало, что наступление может начаться на западе Луганской области в районе Кременной – города под контролем российской армии - и развиваться в направлении Лимана в Донецкой области, который был отбит украинскими военными в августе прошлого года.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 5 февраля заявил, что российская армия в феврале попытается "отыграться за прошлые поражения". В тот же день министр обороны страны Алексей Резников заявил, что украинская армия ожидает возможного наступления России к годовщине вторжения 24 февраля.

Москва все эти сообщения не комментировала.