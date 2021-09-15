IT‑гигантов призывают выступить против цензуры интернета в РФ

Более 20 организаций по защите прав интернет-пользователей из разных стран, в том числе, такие как Access Now, Electronic Frontier Foundation и Net Freedoms Project призвали крупнейшие IT-компании защитить российский интернет от цензуры в преддверии и во время выборов. Обращение опубликовано на сайте Access Now.

Руководителей Apple, Facebook, Google, Яндекса, Cloudflare призывают поступить согласно их политике в отношении прав человека и выразить протест попыткам авторитарного режима "заглушить миллионы голосов на этих выборах. Люди в России рассчитывают на вас". Авторы обращения также потребовали у компаний публично выступить против цензуры в интернете, блокировок сервисов и сайтов, а также информировать пользователей о попытках власти начать с ними сотрудничать.

На прошлой неделе Роскомнадзор обратился к зарубежным IT-компаниям, среди которых Google, Cloudflare, Аpple и Cisco, с требованием не предоставлять "Умному голосованию" средства для обхода блокировки. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования", сославшись на его связь с Фондом борьбы с коррупцией Навального. ФБК признан российскими властями "иноагентом", а также экстремистской организацией. Её деятельность запрещена.

Также 14 сентября стало известно, что "Ростелеком" предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов (система доменных имён) Google, Cloudflare и сервиса DoH. По мнению ведомства, они используются для работы приложения "Навальный". Вместо них предлагается использовать DNS-серверы под управлением "Ростелекома" или IP-адреса Национальной системы доменных имен.